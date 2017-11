Hurrikanserie kostet Münchner Rückversicherer Milliarden

Der weltweit größte Rückversicherer teilte am Donnerstag mit, dass per Ende September ein Verlust von 1,4 Milliarden zu Buche steht. Schuld daran war hauptsächlich die Hurrikanserie und das Erdbeben in Mexiko. Somit schrieb der Münchner Rückversicherer tiefrote Zahlen und Kunden müssen, insbesondere in den von den Katastrophen betroffenen Märkten, mit Preissteigerungen rechnen. In unserehaben wir das Capped Bonus-Zertifikatauf die Münchner Rück aufgenommen.

Im dritten Quartal des vergangen Jahres wies der Konzern noch einen Gewinn von rund 680 Millionen Euro aus. Verantwortlich für die massive Belastung im Geschäftsergebnis sind die drei Hurrikans „Harvey”, „Irma” und „Maria”, die binnen weniger Tage über die Karibik, den Golf von Mexiko und den Süden der USA hinweggezogen waren und für enorme Verwüstungen gesorgt haben. Die Belastungen durch die drei Stürme beliefen sich auf etwa 2,7 Milliarden Euro.

Konzernchef Joachim Wenning und Finanzvorstand Jörg Schneider blicken trotz der Verluste positiv in die Zukunft. In einer Meldung teilten sie mit: „Unter der Annahme eines erwartungsgemäßen Geschäftsverlaufs im vierten Quartal rechnen wir dennoch mit einem kleinen Jahresgewinn für 2017″. Für die ersten neun Monate des Jahres 2017 lief ein kumulierter Verlust von rund 146 Millionen Euro auf. 2016 kam der Konzern im selben Zeitraum auf ein Ergebnis von etwa 2,3 Milliarden Euro.

Rückversicherungsunternehmen werden dann aktiv, wenn Erstversicherungsunternehmen große Risiken nicht mehr tragen können, beziehungsweise wollen. Durch die Übertragung von Risiken hat der Erstversicher die Möglichkeit, sein versicherungstechnisches Risiko zu minimieren. Da es bei der Übertragung meist um sehr hohe Summen geht, kann es dazu führen, dass die Bilanzen der Rückversicherer im Schadenfall stark belastet werden.

Die zunehmende Häufigkeit und Intensität von Naturkatastrophen in den vergangen Jahren machen diese Situation für die Rückversicherungsunternehmen nicht gerade einfacher. Die Munich Re erwartet für die Hurrikansaison im Herbst eine Belastung von etwa 100 Milliarden US-Dollar für die ganze Branche. Die vollständigen Ergebnisse lassen sich allerdings erst in den kommenden Monaten abschätzen, da die Schadenabwicklung in vielen Fällen noch andauert.

Das Tochterunternehmen Ergo konnte indes einen kleinen Gewinn zum Quartalsergebnis beisteuern. Das Ergebnis belief sich hierbei auf rund 29 Millionen Euro. Die Mutter rechnet damit, dass die Ergo im Gesamtjahr 2017 auf ein Ergebnis von etwa 200 bis 250 Millionen Euro kommen könnte.

