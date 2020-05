Hurra, Hurra: Ximen Mining ist wieder da!

In den letzten Corona-Wochen ist es recht still geworden um Ximen Mining. So mancher mag gedacht haben: “Houston, wir haben ein Problem?” Weit gefehlt!

Am Freitag nach Börsenschluss verkündete der angehende Goldproduzent, nun Vollgas zu geben und betonte dies in der Überschrift seiner Pressemitteilung mit einer Dreifach-Wiederholung: "Bohren, Bohren, Bohren"

Nachdem in den letzten Monaten zahlreiche neue Grundstücke im Süden von British Columbia übernommen wurden, will man es nun genau wissen, was man sich da unter den Nagel gerissen hat, kurz bevor der Goldpreis zu einem Höhenflug ansetzte.

Laut Pressemitteilung soll im Juni die Explorationssaison beginnen "und wir gehen davon aus, dass wir in den bestehenden Genehmigungsgebieten unmittelbar die Bohrungen einleiten werden", so das Unternehmen. "Wir sehen einer sehr arbeitsreichen Saison entgegen."

Na, das hört sich doch gut an! Ein starker Newsflow kann erwartet werden, denn wie die neue Grundstückskarte verdeutlicht, verfügt Ximen mittlerweile über ein respekteinflößendes Projektportfolio – still und heimlich ist man zum unangefochtenen Platzhirsch im Süden von British Columbia geworden:

Kanada steht immer mehr im Fokus von privaten und institutionellen Gold-Investoren. Und zwar aus gutem Grund:

Der Goldpreis in kanadischen Dollar hat offensichtlich den Turbolader entdeckt und beschleunigt mit immer höheren Drehzahlen. Schaut man in den Rückspiegel, so wird das vorherige Allzeithoch aus dem Jahr 2011 immer kleiner.

Während die physische Gold-Nachfrage in den letzten Monaten extrem stark angestiegen ist, Lieferschwierigkeiten allgegenwärtig wurden und Goldminen weltweit vom Corona-Lockdown am härtesten betroffen sind, ist umso schneller klar geworden, dass es ein Problem gibt: Gold ist knapp.

Wenn man zusätzlich erkennt, dass in den letzten Jahren praktisch keine bedeutenden Goldvorkommen entdeckt wurden und sich die existierenden Reserven/Ressourcen der Goldminen zunehmend dem Ende neigen, dann sollte es nicht verwundern, wenn erfolgreiche Goldexplorer und -produzenten eine goldene Zukunft vor sich haben und Aktionären aussergewöhnliche Renditen beschert werden:

Kein Wunder also, dass der Dealflow im Goldmarkt merklich ansteigt, allen voran in Kanada. Allein am Montag, den 11. Mai wurden 5 Deals von kanadischen Goldunternehmen verkündet:

• SSR Mining Inc. (TSX: SSRM) und Alacer Gold Corp. (TSX: ASR) gaben eine $4 Mrd. CAD usion bekannt. Es wurde betont, dass sich die Goldminen in "sicheren Rechtsprechungen" befinden.





• Gold X Mining Corp. (TSX.V: GLDX), Gran Colombia Gold Corp. (TSX: GCM) und Guyana Goldfields Inc. (TSX: GUY) gaben ihre Fusionspläne bekannt.• Franco-Nevada Corp. (TSX: FNV) kaufte für $100 Mio. USD eine 1%-Royalty am Alpala Gold-Kupfer-Projekt von SolGold PLC (TSX: SOLG).

• Fortuna Silver Mines Inc. (TSX: FVI) meldete einen $60 Mio. USD "Bought-Deal" mit den kanadischen Banken BMO und Scotiabank.

• Tethyan Resource Corp. (TSX.V: TETH) soll von der in Australien börsennotierten Adriatic Metals PLC (ASX: ADT) übernommen werden.

Ximen-Erfolgsformel: Produktion + Exploration

Wie bereits erwähnt besitzt Ximen das mit Abstand grösste Gold-Portfolio im Süden von British Columbia. Da nun Bohrungen auf mehreren Grundstücken gleichzeitig stattfinden sollen und ein starker Newsflow bevorsteht, kann Ximen mit Explorationserfolgen auf sich Aufmerksam machen.

Hinzu kommt, dass Ximen als angehender Goldproduzent gehandelt wird und ein Produktionsstart nicht mehr lange auf sich warten lassen soll. Am 20. März gab Ximen in einer Pressemitteilung bekannt, dass die Arbeiten zur Wiederinbetriebnahme der Kenville Goldmine in vollem Gange sind:

"Nun, da wir diesen Teil unseres Akquisitionsplans abgeschlossen haben, werden wir nun bei Kenville die geplanten Maßnahmen setzen, um mit der Förderung beginnen zu können. Schon kommende Woche werden wir vor Ort sein und unser Team wird bei Kenville mit der Sanierung des Minenportals beginnen. Danach errichten wir das Zugangsportal für den neuen Stollen. Sobald dieser Teil abgeschlossen ist, können wir die Sprengungen einleiten. Jetzt beginnt für Ximen Mining die aufregendste Phase!"

Wie bereits im letzten Rockstone Report aufgezeigt, verfügt Ximen über alle nötigen "Zutaten", um die hochgradige Kenville Goldmine zu einem Leckerbissen für seine Aktionäre umzumünzen. Der Tisch ist gedeckt. Jetzt heisst es, beherzt zugreifen. Lasst es Euch schmecken!

Technische Perspektive





Unternehmensdetails



Ximen Mining Corp.

888 Dunsmuir Street – Suite 888

Vancouver, BC, Canada V6C 3K4



Aktien im Markt: 56.145.451





Kanada Symbol (TSX.V): XIM

Aktueller Kurs: $0,36 CAD (15.05.2020

Marktkapitalisierung: $20 Mio. CAD





Deutschland Kürzel / WKN (Tradegate): 1XMA / A2JBKL

Aktueller Kurs: €0,23 EUR (15.05.2020)

Marktkapitalisierung: €13 Mio. EUR

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz



Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF auf der Webseite von Rockstone Research, da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei Teil der Aufgaben des Autors ist, über Unternehmen zu recherchieren und zu schreiben, in denen Zimtu investiert ist. Während der Autor möglicherweise nicht direkt von dem Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt und beauftragt wurde, so würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital, von Aktienkursanstiegen bei Ximen Mining Corp. profitieren. Darüberhinaus besitzt der Autor Wertpapiere von Ximen Mining Corp., sowie von Golden Dawn Minerals Inc. und Zimtu Capital Corp., und würde somit von Aktienkursanstiegen ebenfalls profitieren. Ximen Mining Corp. bezahlt Zimtu Capital Corp. für die Erstellung und Verbreitung von Reports und Unternehmensnachrichten. Die Nutzungsrechte vom (abgeänderten)Titelbild wurden von Pavel Ignatov erworben.