Hunter Technology: Ölhandel auf der Blockchain

Ich bin selbst mit dem konservativen Teil meines Depots, welches langfristig auf die Erzielung eines stabilen und wachsenden Dividendeneinkommens ausgerichtet ist, mit den darin enthaltenen (Ex-) Dividendenaktien aus dem Ölsektor teilweise gut im Minus. Nicht schön, aber obwohl der öffentlich gewollte Trend selbstverständlich in die Fridays-for-Future-Richtung läuft und wir alle in Kürze auf der Gänseblümchenwiese in der Sonne sitzen und dabei unsere Mobilität, Kommunikation, Industrieproduktion, Haushaltsverbrauch und einfach alles rein nur noch durch ökologisch einwandfreie und Greta-konforme erneuerbare Energien gedeckt wird (Willkommen im Traumland) werden wir als gesamte Menschheit – so unschön dies vielleicht für den ein oder anderen auch ist – meiner persönlichen Meinung aber auch der Meinung vieler anerkannter Experten nach auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht vollkommen von fossilen Energien unabhängig werden.

Ach, Öl-Aktien…

Ja, ich halte weiterhin meine Royal Dutch Shell oder auch meine Vermilion Energy oder Inter Pipeline und bin davon überzeugt, dass ich in den kommenden Jahren damit Geld verdienen werde – nicht nur über (steigende) Dividendenzahlungen, sondern auch durch Kursgewinne.

Aber dennoch ist der Ölbereich natürlich vollkommen out und uninvestierbar. Oder etwa doch nicht?

Zugegeben, aktuell geht es der gesamten Ölbranche ziemlich schlecht und eine schnelle Besserung ist auch noch nicht in Sicht.

Was also als umsichtiger Öl-Manager tun? Nun, auf jeden Fall alibimäßig mal ein paar Millionen oder Milliarden in ein Sonnen-, Wind- oder Wasserkraftprojekt stecken. Denn so hält man schon mal einigermaßen die Ökoterroristen auf der nächsten Hauptversammlung in Schach…

Aber der größte Teil der nervigen Aktionäre will ja eigentlich einen steigenden Gewinn und damit mittel-/längerfristig einen höheren Aktienkurs sehen….

Hm, … also Kosten senken, sprich erstmal Leute rausschmeißen. Immer ein beliebtes kurzfristiges Mittel. Perfekt.

Wie das reicht immer noch nicht? Was könnte man denn jetzt noch machen?

Nun, hierin könnte die Lösung liegen:

Hunter Technology’s smarte Öl-Handelsplattform auf Blockchain-Basis

Das ursprünglich im Bereich Öl-Exploration und Öl-Förderung tätige Unternehmen hat sich seit Mitte des Jahres in ein Hochtechnologie-Unternehmen umgewandelt und baut basierend auf der einschlägigen Branchenerfahrung des Managementteams einen innovativen Handelsplatz für den Ölmarkt auf.

Basierend auf Blockchain-Technologie und in Kooperation mit dem Fintech-Unternehmen FinFabrik Limited aus Hong Kong soll die Handelsplattform „OilEx“ (OilExchange) betrieben werden, die allen Marktteilnehmern einen sicheren, schnellen und günstigen Zugang zum weltweiten Öl-Handel bietet. Da die Technologie vollständig auf die Blockchain setzt, sind damit auch bisherige Marktineffizienzen z.B. durch Korruption, Vetternwirtschaft oder menschliche Fehleinschätzungen oder Manipulationsversuche ausgeschlossen.

Die letzten Entwicklungen

Aussagekräftige und intuitive Webseite-Namen, sogenannte Domains sind für im Internet tätige Unternehmen ein wichtiger Vermögensgegenstand (vergleichbar mit der Lage und dem Schaufenster von Unternehmen mit Vor-Ort-Präsenz) – und Hunter Technology konnte sich bereits drei sehr wichtige dieser Domains sichern: oilex.com, oilexchange.com und oiltrade.com bereichern schon jetzt das Portfolio von Hunter Technology. (Link zur News)

Nachdem Hunter Technology vor kurzem eine Finanzierungsrunde für 2 Mio. Dollar abschließen konnte gibt es gut 33 Mio. ausstehende Aktien und – sehr ungewöhnlich für ein kleines kanadisches Unternehmen – keinerlei Warrants und nur sehr wenige ausgegebene Optionen. (Link zur News)

Auch konnten bereits einige Branchenkapazitäten für eine Zusammenarbeit mit Hunter Technology gewonnen werden, darunter auch Jim Daley, ein bekannter Rohstoffhändler. (Link zur News)

Anfang Dezember vermeldete das Unternehmen, das mit der FinFabrik Limited Gespräche über eine Übernahme geführt werden und beide Unternehmen vereinbarten eine sogenannte Stillstands-Vereinbarung. (Link zur News)

Viel Stoff in kurzer Zeit – das Management von Hunter Technology gibt gehörig Gas!

Mein persönliches Fazit

Natürlich befindet sich das gesamte Geschäftsmodell von Hunter Technology Corp. (TSX-V: HOC * WKN: A2QEYH * ISIN: CA4457371090) noch in der finalen Entwicklungsphase und es gibt keinerlei Gewissheit, dass das Unternehmen die ambitionierten Ziele erreichen wird.

Ich persönlich finde aber den Ansatz sehr spannend und werde die Entwicklung von Hunter Technology in Zukunft eng verfolgen.

Sollte sich der bislang gezeigte positive Newsflow halten oder noch weiter verstärken, erscheint mir eine höhere Börsenbewertung möglich. Denn der gesamte Blockchain-Bereich liegt aktuell stark im Trend und meiner Meinung nach wird diese Technologie in absehbarer Zeit unsere Zukunft stark prägen und zum Positiven verändern.

Mit der Kombination des Öl-Handels und der Blockchain-Technologie ist Hunter Technology Corp. (TSX-V: HOC * WKN: A2QEYH * ISIN: CA4457371090) ein Vorreiter der Branche und könnte uns daher auch mit einer entsprechend guten Aktienkursperformance verwöhnen, wenn das bislang nur eingeweihten Investoren bekannte Unternehmen die Planungen zeitnah und erfolgreich umsetzen kann.

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Händchen und das notwendige Quäntchen Glück bei Ihren Investmententscheidungen!

Ihr

