Hugo Boss: Volltreffer + 40% und es gibt weiterhin große Chancen!

Über Hugo Boss hatten wir zuletzt am 12. Dezember berichtet. Wir hatten getitelt: „Hugo Boss: Fahrstuhl weiter nach unten oder kommt die Gegenwehr?“ Schauen Sie mal, was wir in diesem Artikel u.a. geschrieben hatten: „Nach dem starken Kursverlust vom Hoch bei 81,40 Euro bis unter 59,00 Euro gab es Mitte Oktober eine Beruhigung und im November folgte ein Fehlausbruch bis 66,00 Euro. Danach kam der nächste Abschwung und es wurde ein Tief bei 59,02 Euro markiert. Eine erste Gegenwehr wurde bei 63,74 Euro am 28.11. abgefangen und die Aktie knickte erneut ein. Der Kampf um die charttechnische Unterstützung scheint am Mittwoch verloren, denn die Aktie geht fast auf Tagestief bei 57,30 Euro aus dem Xetra-Handel. Der Abwärtstrend ist seit Juli intakt und jetzt bleibt abzuwarten, ob und wann sich der Kursverfall beruhigt und es möglicherweise eine Gegenreaktion gibt.“

In unserer Stellungnahme an die Abonnenten vom gleichen Tag, hatten wir einen Einstiegskurs für einen Short-Trade und dafür ein Hebel-Zertifikat auf Hugo Boss vorgeschlagen. Dieser Trading-Tipp hat sich mittlerweile zu einem Volltreffer entwickelt. Der Abwärtstrend ist seit Juli intakt und mit dem Bruch der Unterstützung im Bereich von 60,00 Euro hat sich der Kursverfall noch einmal beschleunigt. Eine nennenswerte Unterstützung liegt bei etwa 50,00 Euro und bis zu dieser Linie kann es aus charttechnischer Sicht weiter nach unten gehen.

