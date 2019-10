Hugo Boss: Der Short-Trade ist gestartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Am 26. September hatten wir im Express-Service eine Trading-Chance mit Hugo Boss ISIN: DE000A1PHFF7 offeriert und den Artikel dazu unter folgendem Titel veröffentlicht: „Hugo Boss: Nächstes Ziel 46,00 Euro?“ Im Text stand unter anderem: „Nach einer Kurserholung von Dezember 2018 bis Anfang März dieses Jahres tendiert Hugo Boss wieder in die Abwärtsrichtung. Auf diese Weise fiel der Wert bereits um etwa 18 Euro. Das Tief dieses Abwärtstrends liegt bei 48,75 Euro und wurde am 26. September ausgebildet. Innerhalb der fallenden Tendenz kam es natürlich auch immer wieder einmal zu kleineren und größeren Korrekturen. So auch Anfang September dieses Jahres, wo der Kurs von etwa 49,50 Euro aus deutlich in Richtung Norden gedrückt wurde.

Diese größere Korrektur setzte sich bis 55,40 Euro fort, bevor die Verkäufer erneut die Oberhand gewannen. Aktuell notiert der Kurs unter der 49-Euro-Marke und nahe dem 3-Jahres-Tief. Sofern die Verkäufer weiter Druck machen, kann der aktuelle Unterstützungsbereich gebrochen werden und die Chancen für weiter fallende Kurse stehen gut. Kurz zuvor schafften es die Verkäufer bereits durch eine wesentlich stärkere Unterstützung. Daher macht es Sinn, den Markt weiter im Auge zu behalten und ggf. aktiv zu werden.“

Hugo Boss kämpfte am Dienstag wie schon in den Tagen davor um die charttechnische Unterstützung und wie es scheint, ist der Kampf verloren. Der von uns genannte Einstiegskurs für einen Short-Trade wurde geschafft und das Börsenumfeld und die Chartindikatoren weisen auf weitere Kursverluste hin.

