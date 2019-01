Hugo Boss Short: 101-Prozent-Chance

Hugo Boss befindet sich im Umbau. Letzte Aussagen von Vorstandschef Mark Langer konnten die Aktie noch nicht antreiben. Die Anleger bleiben skeptisch. Mit einem Open End Turbo Short auf eine fallende Hugo-Boss-Aktie könnte sich eine Trading-Chance von 101 Prozent ergeben.

Auf Talfahrt befindet sich weiterhin die Aktie von Hugo Boss, die in den letzten Tagen wiederum eine kleine Konsolidierung eingelegt hat. Dennoch gehen wir in Kürze von der Fortsetzung der Tendenz nach unten und damit von neuen Tiefs aus. Schon zuletzt hatte die Aktie den tiefsten Stand seit November 2016 erreicht. Mit dem Unterschreiten des Tiefs aus dem Jahr 2016 bei 46 Euro könnte sich sogar Korrekturpotenzial bis in die Region um 39 Euro eröffnen. Ein Abwärtstrend lässt sich aktuell zwischen 49 und 59 Euro beschreiben.

Abwärtstrend

Sollte der Titel hingegen aus dem dargestellten Abwärtstrend nach oben ausbrechen, wäre das aktuell sehr negative Szenario zunächst wieder hinfällig. Negativ äußerten sich vor kurzem allerdings beispielsweise auch die Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs. Die Neuaufstellung des Modekonzerns aus Metzingen sei noch nicht abgeschlossen, urteilte der dort zuständige Analyst in seiner Mitte Dezember vorgelegten Studie. Er befürchtete deshalb anhaltende Risiken für die Profitabilität des Unternehmens.

Konzernumbau

Was Anleger wissen müssen: Das Modeunternehmen befindet sich im Umbau. Für das dritte Quartal des letzten Jahres musste Hugo Boss einen Rückgang beim Gewinn vermelden, der Umsatz stieg nur um ein Prozent. Schleppende Geschäfte im heißen Sommer und hohe Rabatte, unter anderem in den USA, waren die Gründe für die schwachen Zahlen. Allerdings lief es bei Hugo Boss schon zuvor nicht mehr so gut. Deshalb kündigte der seit 2016 amtierende Vorstandsvorsitzender Mark Langer einen Kurswechsel an.

Kurswechsel

Man habe sich für die nächsten Jahre viel vorgenommen, lautete seine Botschaft im November letzten Jahres. Weniger Rabatte soll es geben und der Anteil des Outlet-Handels am Umsatz reduziert werden. Denn hier werden üblicherweise werden besonders günstige Preise aufgerufen. Der Umsatz soll, so Langers Aussage auf einem Investorentag in London, in den nächsten vier Jahren um vier bis fünf Prozent steigen. Antreiben sollen das Unternehmen nicht nur der Online-Handel, sondern auch das Geschäft in China.

Hugo Boss (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 55,20 // 58,62 // 59,00 Unterstützungen: 52,54 // 49,00 // 47,49

Mit einem Open End Turbo Short (WKN DS71DM) können risikobereite Anleger, die von einer fallenden Hugo-Boss-Aktie ausgehen, überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt dabei 25,9 Prozent. Der Einstieg in die spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Der könnte im Basiswert bei 58,50 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich ein Stoppkurs bei 1,15 Euro. Ein Trading-Ziel nach unten könnte sich um 39 Euro befinden. Für die spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis 4,0 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: DS71DM

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,48 - 1,54 Euro

Emittent: Deutsche Bank Basispreis: 69,4865 Euro

Basiswert: Hugo Boss KO-Schwelle: 69,4865 Euro

akt. Kurs Basiswert: 55,20 Euro Laufzeit: Open end

Kursziel: 3,10 Euro Hebel: 3,7

Kurschance: + 101 Prozent Quelle: Deutsche Bank

