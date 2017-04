Hugo Boss: Der Anfang ist gemacht

Die Jahre 2015 und 2016 hatte die Hugo-Boss-Aktie mit deutlichenVerlusten beendet. Im Gegensatz dazu gehören die Anteilsscheine seitJahresanfang 2017 zu den Top-Performern im MDAX. Damit ist derTurnaround längst angelaufen. Operativ könnte es jedoch noch eine Weiledauern, bis der Modekonzern zu alter Stärke zurückkehrt.Bei der Vorlage der Geschäftszahlen für das Jahr 2016 am 9. März hattedas Management für 2017 auf währungsbereinigter Basis lediglich„weitgehend stabile“ Umsätze in Aussicht gestellt. Die Entwicklung desEBITDA vor Sondereffekten wird im Übergangsjahr 2017 wiederum in einemKorridor von -3 bis +3 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet. Daslaufende Geschäftsjahr soll dazu dienen, die im Vorjahr beschlosseneKonzernstrategie mit der Neuausrichtung des Portfolios und derNeupositionierung der Konzernmarken voranzutreiben. Ein solches Vorhabenverursacht bekanntermaßen Kosten. Während das Unternehmen in Zukunft mitden zwei Marken BOSS und HUGO operieren wird, soll die volle Auswirkungder neuen Strategie ab dem Jahr 2018 sichtbar werden.Dass weitere Restrukturierungs- und Sparmaßnahmen notwendig sind, zeigtesich erneut im Geschäftsjahr 2016. Dieses war von einem schwierigenMarktumfeld und unternehmensinternen Herausforderungen geprägt. Währendder Umsatz um 4 Prozent auf 2,69 Mrd. Euro sank, schrumpfte das EBITDAvor Sondereffekten sogar um 17 Prozent auf 493 Mio. Euro. Die bereinigteEBITDA-Marge erreichte 18,3 Prozent, was einem Rückgang von 290Basispunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dabei wäre derErgebnisrückgang laut Unternehmensangaben ohne ein diszipliniertesKosten- und Rabattmanagement sogar noch höher ausgefallen. Es wurdenmehr als 100 Mio. Euro an Kosten und Investitionen eingespart. Trotzdemwerden die Anteilseigner den Gürtel enger schnallen müssen. DieDividende sinkt von 3,62 Euro je Aktie in 2015 auf 2,60 Euro.Die gute Nachricht ist jedoch, dass viele Aufwendungen für notwendiggewordene Store-Schließungen 2017 nicht mehr anfallen werden. Zudemkonnte Hugo Boss bereits im zweiten Halbjahr 2016 für den wichtigenWachstumsmarkt China die Trendwende verkünden. Zuvor hatte Hugo Boss miteiner zu schnellen Expansion in China und einer abrupten Abschwächungder dortigen Nachfrage zu kämpfen. 2018 soll der Gesamtkonzern auf denWachstumspfad zurückkehren.Damit dies gelingt, will sich Hugo Boss noch stärker auf das gehobenePremiumsegment konzentrieren. Rabattschlachten haben dem Unternehmenzuletzt, insbesondere in den USA, geschadet. Darüber hinaus wird Onlineals Vertriebskanal und in der Kommunikation mit den Kunden in Zukunfteine noch wichtigere Rolle spielen. Allerdings wird der Ausbau neuerVertriebskanäle weitere Investitionen erfordern, deren Erfolg unsicherist. Insbesondere Kunden im Premiumsegment könnten dem Online-Vertriebkritisch gegenüberstehen, so dass es nicht ausgemacht ist, dass diejüngste Erholungsrallye der Hugo-Boss-Aktie ungebremst fortgesetztwerden kann.Spekulative Anleger, die steigende Kurse der Hugo-Boss-Aktie erwarten,könnten mit einem klassischen Optionsschein Call der Deutschen Bank (WKNDM2E9P, Laufzeit bis zum 19.09.2018) auf ein solches Szenario setzen.Der Hebel dieses Optionsscheins liegt derzeit bei 7,33. Wer aber alsspekulativer Anleger eher short-orientiert ist, könnte mit einemklassischen Optionsschein Put der Deutschen Bank (WKN DM2EA7, aktuellerHebel 7,74; Laufzeit bis zum 19.12.2018) auf fallende Kurse derHugo-Boss-Aktie setzen.Stand: 06.04.2017© Deutsche Bank AG 2017Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatungdar. Weitere, ausführlichere Angaben zu den Wertpapieren einschließlichder Risiken sind den jeweiligen Basisprospekten, nebst etwaigerNachträge („Basisprospekte“) sowie den jeweiligen EndgültigenBedingungen zu entnehmen. Der Basisprospekt und die EndgültigenBedingungen stellen das allein verbindliche Verkaufsdokument derWertpapiere dar. Anleger können die Basisprospekte nebst den jeweiligenEndgültigen Bedingungen bei der Deutsche Bank AG, Mainzer Straße 11-17,60329 Frankfurt am Main (Deutschland) kostenlos in Papierform unddeutscher Sprache erhalten und unter www.xmarkets.de herunterladen.Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der DeutscheBank AG wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern kann.