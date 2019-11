Ökonom Hüfner lenkt die Aufmerksamkeit auf die sinkende Inflation, sieht darin aber weder ein Problem für Anleger und Wirtschaft noch ein Anzeichen drohender Deflation.



21. November 2019. MÜNCHEN (Assenagon). Wenn man sich die Zahlen anschaut, sieht es dramatisch aus. Seit einem Jahr geht die Inflationsrate im Euroraum fast kontinuierlich nach unten. Sie hat sich binnen zwölf Mo­naten mehr als halbiert, von 2,3 Prozent auf 0,7 Prozent. Wenn das so weitergeht, dann sind wir bald bei null und darunter. Der Ab­sturz ist wesentlich stärker und schneller als die konjunktu­relle Abschwächung, die wir in dieser Zeit erlebt haben.

Müssen wir besorgt sein? Kündigt sich hier ein Problem an oder sind wir vielleicht schon mitten drin? In keiner Weise. Eher das Gegenteil ist richtig. Wir unterliegen bei den Sor­gen vielmehr der juristischen Fiktion, dass Geldwertstabilität nur dann gewährleistet sei, wenn die Zunahme der Verbrau­cherpreise nicht höher und nicht niedriger ist als "knapp un­ter 2 Prozent". So lautet aber nur das Mandat der Zentralbank. Der normale Bürger denkt anders. Er wünscht sich nicht eine Inflation von 2 Prozent, sondern eher von null. Insofern ist die aktuelle Entwicklung der Preise für ihn eher erwünscht.

Niedrigere Preissteigerungsraten sind aber auch sonst nichts Schlechtes. Sie bedeuten, dass Verbraucher und Un­ternehmen für ihr Geld mehr Güter und Dienste bekommen. Die reale Kaufkraft steigt. Das stabilisiert die Konjunktur. Das ist gerade in der gegenwärtigen Situation hilfreich, in der vom Export eher negative Einflüsse ausgehen. Durch die geringeren Preissteigerungen wird die reale Binnen­nachfrage gestärkt.

Preissteigerung in den Keller?

Inflation im Euroraum

Quelle: EZB

In die gleiche Richtung wirkt der Wechselkurseffekt. Wenn die Preise im Euroraum langsamer steigen als beispielswei­se in den USA – was derzeit tatsächlich der Fall ist – dann kommt dies bei konstantem Wechselkurs einer realen Ab­wertung des Euro gleich. Die europäischen Unternehmen gewinnen gegenüber den amerikanischen an Wettbewerbs­fähigkeit. Das ist zwar kein sanftes Ruhekissen, auf dem man sich ausruhen kann. Es hilft aber dem Export in einer Zeit, in der er durch die weltweite Nachfrageschwäche be­sonders heftigem Gegenwind ausgesetzt ist.

Die niedrigeren Preissteigerungsraten helfen auch den An­legern. Sie bekommen zwar nicht mehr Zinsen. Es geht ihnen aber weniger Geld durch die Inflation verloren. Real stellen sie sich mit ihren Ersparnissen besser. Der Realzins, also der Nominalzins abzüglich Preissteigerungsrate, geht nach oben. Das ist zwar keine großartige Verbesserung. Aber immerhin.

Wir sollten uns auch deshalb nicht über die niedrige Inflation beschweren, weil sie nicht durch eine generelle Nachfrage­schwäche bedingt ist. Sie beruht allein auf dem Sonderfak­tor Energiepreise. Superbenzin hat sich in Deutschland bin­nen Jahresfrist um 7,6 Prozent verbilligt. Für Heizöl und Kraftstof­fe mussten die Verbraucher in der Bundesrepublik sogar 9,1 Prozent weniger ausgeben. Wenn man diese Bewegungen ausschaltet, sieht das Bild ganz anders aus. Die Kerninfla­tion (das heißt die Rate ohne Preise für Energie und saison­abhängige Nahrungsmittel) hat sich in den letzten zwölf Mo­naten fast gar nicht bewegt. Sie liegt weitgehend unverän­dert bei 1,2 Prozent.

Das entspricht auch der Erfahrung im täglichen Leben. Hier sieht man keinen Trend zu niedrigeren Preisen. Preise für Dienstleistungen beispielsweise steigen um 1,6 Prozent im Jah­resvergleich. Für Friseure und Körperpflege muss man 3,2 Prozent mehr als vor einem Jahr ausgeben. Die Wartung und Pflege von Autos kostet 5 Prozent mehr. Verarbeitete Lebensmit­tel einschließlich Alkohol und Tabak verteuern sich um 1,6 Prozent. Selbst in der Industrie, die derzeit konjunkturell so arg gebeutelt wird, gehen die Preise nicht zurück, sondern erhöhen sich weiter.

Das wichtigste Argument gegen eine zu niedrige Preisstei­gerung ist die Angst vor einer Deflation. Es könnte passie­ren, so wird befürchtet, dass Verbraucher und Unternehmer bei Preissenkungen nicht mehr kaufen (weil sie mehr Geld in der Tasche haben), sondern weniger. Das wäre dann der Fall, wenn Sie erwarten, dass die Preise noch weiter zu­rückgehen und sie die benötigten Güter und Dienste am Ende noch billiger bekommen.

Von einer solchen deflatorischen Selbstbeschleunigung sind wir aber meilenweit entfernt. Erstens sinken die Preise nicht absolut, sie steigen nur nicht mehr so stark an. Es macht also keinen Sinn, Nachfrage zurückzuhalten. Zwei­tens braucht es für eine Deflation auch entsprechende ge­samtwirtschaftliche Rahmenbedingungen, konkret einen Rückgang der realen Wirtschaftsleistung. Drittens braucht es auch ein dazu passendes internationales Umfeld. Wenn überall in der Welt die Preise steigen, ist es kaum denkbar, dass sie ausgerechnet im Euroraum sinken. In Deutschland hat es in der Nachkriegszeit noch nie eine Deflation gege­ben. Die letzte Deflation war vor 90 Jahren in der Weltwirt­schaftskrise.

Ich halte alle Deflationsängste daher für gänzlich übertrie­ben. Aus diesem Grund würde es mich auch nicht stören, wenn die Inflationsrate noch weiter zurückgeht. Erst wenn wir bei null sind, würde ich genauer hinschauen, ob es An­zeichen einer Selbstbeschleunigung gibt.

Muss die Politik handeln? Formaljuristisch kommt die Geld­politik in eine schwierige Position, da sie sich immer weiter von ihrem Ziel entfernt. Andererseits hat sie durch ihre Maß­nahmen im September schon so viele Register gezogen, dass sie exkulpiert ist. Für die Gesellschaft insgesamt sind die Auswirkungen der niedrigeren Preissteigerung positiv. Da gibt es keinen Handlungsbedarf.

Für den Anleger

Die Inflationsrate ist in den letzten Monaten etwas aus dem Fokus der Kapitalmärkte gerückt. Sie ist weder zu hoch noch zu niedrig, als dass man sich im Euroraum Sorgen machen müsste. Das ist kein schlechtes Zeichen. Verlassen Sie sich aber nicht darauf, dass das so bleibt. Gerade die Ölpreise können sich schnell drehen.

von Martin Hüfner

© 21. November 2019, Assenagon

Über den Autor

Dr. Martin W. Hüfner ist Chief Economist bei Assenagon. Viele Jahre war er Chefvolkswirt der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG und Senior Economist der Deutschen Bank AG. Er leitete fünf Jahre den renommierten Wirtschafts- und Währungsausschuss der Chefvolkswirte der Europäischen Bankenvereinigung in Brüssel. Zudem war er über zehn Jahre stellvertretender Vorsitzender beziehungsweise Vorsitzender des Wirtschafts- und Währungsausschusses des Bundesverbandes Deutscher Banken und Mitglied des Schattenrates der Europäischen Zentralbank, den das Handelsblatt und das Wallstreet Journal Europe organisieren. Dr. Martin W. Hüfner ist Autor mehrerer Bücher, unter anderem "Europa - Die Macht von Morgen" (2006), "Comeback für Deutschland" (2007), "Achtung: Geld in Gefahr" (2008) und "Rettet den Euro!" (2011).

Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, nicht die der Redaktion von boerse-frankfurt.de. Sein Inhalt ist die alleinige Verantwortung des Autors.

