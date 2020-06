Hongkong braucht Unterstützung – nicht nur von Boris Johnson

Das ist eine wunderbare Idee, die Boris Johnson jetzt in einem Beitrag in der Times präsentiert hat. Er bietet den Bürgern Hongkongs die Einwanderung und erleichterte Einbürgerung in Großbritannien an. Der britische Premierminister begründet diesen Schritt mit dem Verstoß Chinas gegen das Prinzip „Ein Land zwei Systeme“, das der frühere Staatspräsident Deng Xiaoping geprägt hat. Es war das Versprechen Chinas an die Hongkong-Chinesen, als sie 1997 den Anschluss von Großbritannien an China vollziehen mussten, dass sie ihre autonomen Freiheiten gegenüber dem kommunistischen China behalten dürfen. Als Hongkong damals nach 156 Jahren seinen Status als britische Kronkolonie verlor und der Volksrepublik China eingegliedert wurde, hatten Großbritannien und China vereinbart, den Sonderstatus Hongkongs für mindestens 50 Jahre aufrecht zu erhalten.





Über viele Jahre haben die westlichen Demokratien, von den USA einmal abgesehen, bei den tapferen Protesten in Hongkong weggeschaut – Deutschland vorneweg.





Die anfängliche Unsicherheit ist schon lange der Ernüchterung gewichen. Seit nunmehr 16 Jahren finden mehr oder weniger heftige Auseinandersetzungen mit der von Peking gesteuerten Obrigkeit statt. Insbesondere Studenten und junge Hongkong-Chinesen wollen ihre Freiheit nicht preisgeben. Freie Wahlen, die die Wahl des Regierungschefs einschließen, sollten bereits für 2017 stattfinden, doch immer noch wird der Regierungschef faktisch von Peking aus bestimmt. Dieser Bruch der Zusagen war der jüngste Auslöser der Proteste. Die Proteste gegen das Auslieferungsgesetz von Straftätern an Festlandchina waren seit letztem Jahr die bis dahin längsten und erbittertsten. Und jetzt zieht China mit einem „Sicherheitsgesetz" für Hongkong die Schlinge weiter zu und stellt damit oppositionelle Handlungen unter Strafe.