Honduras, einst Bananenrepublik, aber reich an Bodenschätzen

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts spielten amerikanische Bergbaugesellschaften eine wichtige Rolle für das Wachstum Honduras. Auch heute ist es für das Land wichtig, dass Bergbau verantwortungsvoll betrieben wird. Die El Mochito-Zink-Silber-Blei-Mine von Ascendant Resources in Honduras wurde bereits achtmal hintereinander ausgezeichnet. Arbeitspraktiken, Menschenrechte und die Art der Unternehmensführung sind dabei von Bedeutung.

Ein gerade erfolgreich abgeschlossenes Tarifabkommen mit der Gewerkschaft, sowie eine erfreuliche Förderleistung von fast 2000 Tonnen Gestein täglich im April zeigen, dass Ascendant auf dem richtigen Weg ist.

Vor allem die Autoindustrie braucht Rohstoffe wie Zink, Blei und Silber. 2016 war ein starkes Autojahr. In Deutschland etwa wurden so viele Autos wie seit sieben Jahren nicht mehr verkauft. Steigender Wohlstand, besonders in den Entwicklungsländern, wird die Verkaufszahlen in der Autobranche weiter steigen lassen.

Und wenn die Elektromobilität einmal so richtig in Fahrt kommt, dann sind weitere Rohstoffe wichtig. Denn die Lithium-Ionen-Technologie bei den Akkus braucht Lithium und auch Graphit. Ein Graphit-Unternehmen, das das nötige Graphit in der Zukunft liefern könnte, ist Alabama Graphite. Zwei Projekte im US-Bundesstaat Alabama werden qualitativ hochwertiges Graphit liefern können. Mit der Produktion von über 120 Kilogramm des batteriegeeigneten Coated Spherical Purified Graphite für die Bewertung und Qualifikation für mögliche Endverbraucher wurde bereits begonnen.

