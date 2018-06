Homes & Holiday-Aktie: Geplante Kapitalmaßnahmen im Zuge des IPOs ermöglichen starke Wachstumsbeschleunigung - Aktienanalyse

Augsburg (www.aktiencheck.de) - Homes & Holiday-Aktie-Aktienanalyse von der GBC AG:



Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, haben bei der Aktie der Homes & Holiday AG (ISIN: DE000A2GS5M9, WKN: A2GS5M) einen fairen Wert von 4,83 Euro je Aktie ermittelt.



Die Homes & Holiday AG und ihre Tochtergesellschaften Porta Mondial AG, Porta Mallorquina sowie Porta Holiday seien auf Dienstleistungen rund um hochwertige Ferienimmobilien innerhalb des eigens entwickelten Franchise-Systems spezialisiert. Die Gruppe verbinde mit ihren Marken Porta Mondial, Porta Mallorquina und Porta Holiday das Maklergeschäft mit der Ferienvermietung und dem Property Management. Mit einem umfassenden Online-Angebot und individueller Beratung per Telefon und vor Ort setze die Gruppe konsequent auf einen Multi-Channel-Vertrieb. Neben dem Kernmarkt Mallorca - dort sei man heute mit Porta Mallorquina der führende Makler im Internet und gehört insgesamt zu den Top 3 - sei die Gruppe auf Ferienimmobilienstandorte in Spanien und Deutschland fokussiert. Zukünftig sei die Expansion auf das spanische Festland und in die deutschen Ferienimmobilienregionen geplant.



Die Homes & Holiday AG sei mit ihrem Hauptfokus auf Spanien und Deutschland, den attraktivsten Ferienimmobilienmärkten Europas, in sehr interessanten Wachstumsregionen tätig. In Kombination mit dem weiterhin günstigen Zinsniveau operiere der Ferienimmobilienspezialist in einem sehr attraktiven Marktumfeld. So habe das Immobilientransaktionsvolumen von 2016 bis 2017 in Spanien um 21,3% auf 73,8 Mrd. Euro (VJ: 60,9 Mrd. Euro) zugelegt. Das an ausländische Käufer verkaufte Ferienimmobilienvolumen habe in 2016 auf den Balearen ca. 1,6 Mrd. Euro betragen. Ebenso positiv habe sich der Immobilienmarkt in Deutschland entwickelt. Auch hier habe die Anzahl der Bundesbürger, die eine Ferienimmobilie besitzen würden, mit 1,0 Mio. Personen in 2017 (VJ: 0,93 Mio.) einen neuen Höchstwert verzeichnen können.





Die allgemein stark steigende Nachfrage nach Ferienimmobilien in Spanien und Deutschland und die dynamische Entwicklung der Buchungszahlen von Ferienimmobilien, seien wichtige Faktoren für die zukünftige Entwicklung der Homes & Holiday AG.Die Homes & Holiday AG (Porta Mondial AG) habe in den vergangenen Jahren ein stetiges Wachstum erzielen können, was vor allem durch die Tochtergesellschaft Porta Mallorquina getragen worden sei. In 2017 sei hierbei mit geschätzten 90,0 Mio. Euro ein neuer Höchstwert beim Verkaufsvolumen auf Mallorca erreicht worden. Auf Gruppenebene habe für diesen Zeitraum ein Verkaufsvolumen von 138,8 Mio. Euro generiert werden können. Um zukünftig noch stärker zu wachsen, strebe die Gesellschaft im Juni/Juli 2018 den Gang an die Börse an. Hierfür sei mit der Homes & Holiday AG die notwendige börsenfähige Holding gegründet und in diese die langjährig operativen Tochtergesellschaften (Porta Mondial AG inkl. Porta Mallorquina & Porta Holiday) eingebracht worden.Hervorzuheben sei, dass das Management in der Vergangenheit das Geschäftsmodell der Homes & Holiday AG kontinuierlich weiterentwickelt hat in Richtung “FullService Anbieter“ (Maklergeschäft, Ferienvermietung (Vermittlung) und Property Management) für Ferienimmobilien. Hierdurch habe sich das Unternehmen nach Erachten der Analysten einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil verschafft, da die Gesellschaft aktuell der einzige deutsche Franchise-Systemanbieter sei, der solch ein umfassendes Dienstleistungsangebot rund um Ferienimmobilien anbiete. Dies führe zu einer höheren Kundenattraktivität und Kundenbindung.Zudem betreibe die Immobiliengesellschaft Masterzentralen (Servicezentralen), um ihre Franchisepartner zu unterstützen und ihnen eine stärkere Fokussierung auf ihre Kerntätigkeit, den Vertrieb, zu ermöglichen. Hierdurch würden die Umsätze der Partner deutlich gesteigert und die Gewinnung von Partnern maßgeblich erleichtert. Das Management sei nun bestrebt, diese Alleinstellungsmerkmale der Homes & Holiday AG zu nutzen (“First Mover Advantage“) und das Wachstum durch die Mittel aus dem Börsengang weiter zu beschleunigen.Durch den weiteren Ausbau des Partnernetzwerks und durch die Synergien zwischen den Geschäftsbereichen sollte für das laufende Geschäftsjahr 2018 zudem eine weitere deutliche Steigerung des Verkaufsvolumens auf geschätzt 160,0 Mio. Euro bei einem Nettoprovisionsumsatz von ca. 4,3 Mio. Euro erreicht werden können. Für die Folgejahre würden die Analysten insbesondere aufgrund der mit Mitteln aus dem Börsengang geplanten Übernahmen mit einer Beschleunigung des dynamischen Umsatzwachstums und einer überproportionalen Ergebnisentwicklung rechnen.Auf Basis ihrer Schätzungen für die Unternehmensentwicklung haben Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, im Rahmen ihres Bewertungsmodells einen fairen Wert (Post Money) von 4,83 Euro je Aktie der Homes & Holiday AG ermittelt. (Analyse vom 04.06.2018)

