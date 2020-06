Das Homeoffice Endgerät als Trojanisches Pferd - Unternehmen rüsten auf

Wer ist für die Sicherheit einer Straße verantwortlich? Sind es die Autofahrer, die Polizisten oder vielleicht sogar die Ingenieure, welche den Weg geplant haben? Tatsächlich sind mehrere Akteure dafür verantwortlich, eine sichere Fahrt zu gewährleisten. Ähnlich verhält es sich bei der IT-Infrastruktur eines Unternehmens. „Cybersicherheit fängt bei den Mitarbeitern an und umfasst alle Bereiche eines Unternehmens“, weiß Chris Versace, CIO bei Tematica Research.

Auch nach der Quarantäne geht es um Sicherheit

Derzeit arbeiten laut einer Studie der Universität Mannheim rund ein Viertel der Beschäftigten in Deutschland im Homeoffice.[2] Durch die schrittweise Lockerung der Maßnahmen in Zusammenhang mit Covid-19 kehren nun immer mehr Angestellte wieder zurück an den Arbeitsplatz. Hier entsteht, genauso wie bei der krisenbedingten Umstellung der Technik auf das Homeoffice, ein mögliches Einfallstor für Hacker. Heimnetzwerke sind für den Privatgebrauch gedacht und verfügen meist nicht über dieselben Sicherheitsvoraussetzungen wie Unternehmensnetzwerke. Wenn nun ein infiziertes Gerät von zu Hause wieder im Büro verwendet wird, kann dies zu einer Sicherheitslücke mit schwerwiegenden Folgen bis hin zu erheblichen Geldstrafen bei DSGVO-Verstößen führen.

Ein schlagkräftiger Plan braucht Vorbereitung

Laut einer 2018 durchgeführten Studie sind viele Unternehmen unzureichend auf eine Krise vorbereitet. 77 Prozent der befragten IT-Sicherheitsprofis verfügen über keinen offiziellen Aktionsplan zur Bewältigung von Cybereinbrüchen in ihrem Unternehmen.[3] Ein effektiver Notfallplan dient dabei einerseits zur Prävention von Zwischenfällen, andererseits zur Reaktion auf aktuelle Geschehnisse. Dazu Versace: „Cybervorfälle sind nicht nur technische Aufgaben - sie verkörpern vielmehr ein ernstes wirtschaftliches Problem. Je früher sie entschärft werden, desto weniger Schaden können sie anrichten.“

Um schnell handeln und entscheiden zu können, muss ein Team aus allen relevanten Unternehmensbereichen gebildet werden. Jedes Mitglied braucht eine Entscheidungsmatrix, die seine Maßnahmen während und nach dem Vorfall lenkt. Der Kern des Plans besteht aus der Beschaffung und Aufrechterhaltung der richtigen Infrastruktur und Werkzeuge, die Vorfälle aufdecken, untersuchen, sammeln und sichern. Eine sogenannte Endpunktsicherheitstechnologie bietet vollständigen Überblick über alle Unternehmenslaptops, PCs und Smartphones und sammelt dabei Vorfalldaten. Die Technologie legt auf diese Weise offen, ob sich ein Angreifer in der Umgebung befindet und isoliert diesen vom System.

Eine „sichere“ Investmentchance

Wie wichtig ein konstant zuverlässiges IT-Sicherheitskonzept ist, zeigt nicht zuletzt der jüngste Hack beim Luftfahrtunternehmen Easyjet. Hacker erbeuteten insgesamt rund neun Millionen Kundendaten. Zum Vergleich – British Airways wurde 2018 zu einer Strafe von 183 Millionen Pfund[4] verurteilt, als Kreditkartendaten von rund einer halben Millionen Kunden gestohlen wurden. „Die Fälle von Easyjet oder British Airways verdeutlichen, wie notwendig Investitionen im Bereich Cybersecurity geworden sind. Das war bereits vor Corona der Fall. Allerdings hat das Thema durch die Krise an Aufmerksamkeit sowie Relevanz gewonnen und wird mit der Ausbreitung digitaler Arbeitsplätze umso wichtiger. Der Zwang zum Aufrüsten der Unternehmens-IT bedeutet Chancen für langfristige Investoren.“, ist sich Rahul Bhushan, Co-Founder von Rize ETF sicher.

Der „Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF“ trackt den Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy Index. Ziel des Index ist es, nur solche Unternehmen abzubilden, die nachweislich Produkte oder Dienstleistungen im Bereich Cybersicherheit zur Verfügung stellen. Unternehmen, die eindeutig gegen ESG Kriterien verstoßen, werden ausgeschlossen. Weitere Informationen unter www.rizeetf.com

Über Rize ETF

Rize ETF ist Europas erster, ausschließlich auf thematische ETFs spezialisierter Emittent. 2019 gegründet konzentriert sich Rize ETF (mit seiner Produktlinie) auf bahnbrechende Megatrends mit großem Wachstumspotential, die zudem einen positiven Einfluss auf den Planeten haben. Dabei strebt Rize ETF ein Gleichgewicht zwischen langfristiger Rendite und einem Engagement in nachhaltig wirtschaftende Unternehmen an. Die von Rize ETF aufgelegten ETFs richten sich an das breite Anlegerpublikum, aber auch an institutionelle Investoren. Rize ETF deckt den gesamten Lebenszyklus eines ETFs ab, beginnend mit der Produktstrategie, dem Indexdesign, der ETF-Strukturierung bis zum Portfoliomanagement und Vertrieb. Die Anlagestrategien der jeweiligen ETFs werden in Zusammenarbeit mit thematisch spezialisierten Researchhäusern und Indexanbietern entwickelt.

