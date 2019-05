Home Depot - WIR STEIGEN EIN!

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":





Wie angekündigt, hat Home Depot - der US-Baumarktriese - eine perfekte, abschließende Bewegung in unseren Kaufbereich (siehe bitte blaue Box im Chart) vollzogen und sogleich eine Wende hingelegt, sodass wir jetzt stark davon ausgehen, dass uns höhere Kurse erwarten. Wir sind ab sofort investiert!

Wir sollten allerdings jetzt sehr vorsichtig sein, denn falls uns die Bären hier einen Strich durch die Rechnung machen wollen, müssen wir vorbereitet sein.

Deshalb behalten wir die $182.77 und die $179.52 im Auge. Bei Erreichen der ersten, verkaufen wir die Hälfte unserer Position und bei der zweiten ziehen wir die Reißleine: Komplettverkauf.

