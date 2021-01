Home Depot Aktie - Permafrost oder Jahrhundertsommer?

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Yakutsk (russisch Яку́тск, jakutisch Дьокуускай/Djokuuskaj) ist die Hauptstadt von Sacha des russischen Föderationskreis Fernost im Gebiet Jakutien. Sie hat etwa 274.000 Einwohner und gilt als kälteste Großstadt der Erde.

Aufgrund des enormen Permafrostbodens mussten früher über 100 Meter tiefe Brunnen gegraben werden, um an Trinkwasser zu gelangen. Heute entnimmt man das Trinkwasser hauptsächlich dem Fluss Lena. Der Januar gilt als der kälteste Monat mit einer Durchschnitttemperatur von irrwitzigen -43,2 °C. Das Interessante an Yakutsk ist aber seine klimatische Ambivalenz, denn auch wenn es dort Schulfrei erst ab -45 °C gibt – was durchaus vorkommt -, sind Temperaturen von +30 °C und sogar höher im Sommer nicht selten.

Und weil das so ist, müssen die Häuser auf Betonstelzen gebaut werden, sonst würden sie im Sommer glatt umkippen, wenn die obere Permafrostschicht auftaut.

Gäbe es Home Depot in Russland, wäre man in Yakutsk sichtlich froh darüber, denn neben den Erfordernissen in der Instandhaltung der Häuser, sind Autobatterien und die dazugehörigen Ladekabel eines der am meisten verkauften Produkte, die im Winter in Baumärkten erworben werden.

Das Unternehmen The Home Depot Inc. ist – obwohl nur in Amerika (USA, Kanada, Mexiko, Puerto Rico) vertreten – die mit Abstand größte Baumarktkette der Welt. Das Unternehmen belegt auf der Forbes Global 2000 den Platz 121 und zählt mit seinen knapp über 100 Mrd. US-Dollar Umsatz jährlich zu den weltgrößten Konzernen.

Wir sind bezüglich Home Depot übergeordnet ungebrochen bullisch eingestellt, wussten aber auch, dass uns noch eine wichtige Korrektur bevorsteht, die den Kursverlauf der nächsten Jahre bestimmen wird. Home Depot steht jetzt an einem ganz entscheidenden Punkt: entweder es kommt der Permafrost, oder der heißeste Sommer aller Zeiten.

