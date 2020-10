Home24 Aktie: Eine sensationelle Entwicklung!

Die Corona-Krise hat viele Unternehmen hart getroffen. Es gibt aber auch Wirtschaftszweige, die von der Krise profitiert haben. Ganz besonders sei an dieser Stelle der Online-Handel erwähnt, der durch den vorübergehenden Lockdown und die Ausfälle des stationären Handels großen Zulauf erfahren hat. In diese Riege reiht sich das Online-Möbelhaus Home24 ein. Während Ikea und andere Einrichtungshäuser zeitweise ihre Pforten schließen mussten, hatte das Unternehmen Hochkonjunktur. So wuchsen die Umsätze im zweiten Quartal um satte 45 Prozent. Dank dieses Aufschwungs – im Normalfall gibt es Wachstumsraten von 12 bis 19 Prozent – geht das Management davon aus, in diesem Jahr erstmals in den schwarzen Zahlen zu landen.

Diese starke Entwicklung lässt sich auch gut am Aktienkurs ablesen. Seit April zeigt die Kurve nur in eine Richtung und zwar nach oben. Inzwischen haben die Anleger den Kurs bis auf 18,80 Euro ansteigen lassen. Dabei handelt es sich um ein neues 18-Monats-Hoch. Seit dem am 20. März markierten Corona-Crashtief belaufen sich die Kurszuwächse damit auf über 600 (!) Prozent. Da ein Ende der Corona-Krise in weiter Ferne ist, spricht nichts dagegen, dass die Aktie ihre Rallye fortsetzen kann.

Aus Sicht der covernden Analysten liegt der faire Wert der Aktie bei 18 Euro und damit fast genau auf Höhe des aktuellen Kursniveaus. Das Anlagevotum fällt indes bullisch aus. Zurzeit beschäftigen sich drei Analysten mit der Aktie, von denen zwei für Buy und einer für Hold plädieren. Verkaufsempfehlungen liegen keine vor.

