Der Holzpreis geht nach unten, gut für die Bauindustrie und auch für Kupfer

Nachdem der Holzpreis extrem nach oben gegangen war, wirkte sich dies lähmend auf die Baukonjunktur aus

Der Holzpreis hat sich wieder von seinem sehr hohen Preisen entfernt und befindet sich wieder auf einem vernünftigen Niveau, gut für die Baubranche. Kosteten Anfang Mai 1.000 Fuß Holz (die in USA gängige Mengenbezeichnung) noch 1.686 US-Dollar, so müssen nun nur noch zirka 876 US-Dollar berappt werden. Auch andere Baumaterialien wurden günstiger. So erholten sich in den USA die Baubeginne um 3,9 Prozent auf 1.615 Millionen Einheiten, verglichen mit 1.534 Millionen Einheiten im Juli. Die Baugenehmigungen in den USA stiegen im August um sechs Prozent an, vor allem in Sachen Bau von Mietwohnungen.





Diese Entwicklung dürfte auch der Kupfernachfrage zugutekommen. Denn wird mehr gebaut, steigt auch der Bedarf an Kupfer. Die Drei-Monats-Kupferkontrakte der LME stiegen um 3,1 Prozent auf 9.255 US-Dollar je Tonne Kupfer und erholten sich damit von den Tiefständen um die 8.800 US-Dollar je Tonne Kupfer. Ein zweiter Punkt ist das Thema Evergrande. Der in Schieflage geratene chinesische Immobilienriese konnte mehr als eine Milliarde Euro durch den Verkauf seines Anteils an der Shengjing Bank einheimsen. Auch soll Hopson für rund 4,4 Milliarden Euro die Hausverwaltungssparte von Evergrande übernehmen und damit für Liquidität sorgen. Damit verbessert sich auch die Stimmung der Anleger wieder. Zudem hat die People’s Bank of China entschieden, den Markt anzukurbeln.





Da die Aussichten für eine Fortsetzung der Rally beim Kupferpreis damit gut sind, sollte ein Blick auf Kupfergesellschaften nicht schaden. Copper Mountain Mining besitzt 75 Prozent an der produzierenden Kupfermine Copper Mountain in British Columbia. Die Produktion soll von derzeit rund 100 Millionen Pfund Kupferäquivalent auf etwa 140 Millionen Pfund pro Jahr ansteigen. Auch Hannan Metals besitzt Kupfer im Boden. Das San Martin-Projekt in Peru enthält Kupfer, Silber und Gold.





