Hoher Rhodiumpreis lässt Bilanz der Platin- und Palladium-Majors glänzen

Der Anstieg des Rhodiumpreises, es handelt sich um das teuerste Edelmetall der Welt, hat dazu geführt, dass Rhodium nun den größten Anteil am Umsatz der großen Platin- und Palladiumproduzenten ausmacht.



Das seltene Metall ist nicht mehr annähernd so teuer wie zum Hoch im März, machte aber immer noch 45% des Halbjahresumsatzes von Anglo American Platinum aus. Das ist mehr als der Beitrag von Platin und Palladium zusammen! Bei der Konzernmuttergesellschaft Anglo American generierte das Edelmetall mehr Umsatz als die Diamantensparte De Beers oder das Kupfergeschäft in Chile und Peru.



Dass Rhodium, es wird nur als Beiprodukt der Förderung von Palladium und Platin gewonnen, so selten ist und vor allem, dass das Edelmetall in der Lage ist, den Ausstoß von Stickoxiden aus Verbrennungsmotoren zu begrenzen, hat angesichts strikterer Emissionsschutzgesetze dazu beigetragen, die Nachfrage anzukurbeln. Anfang des Jahres, im März, kostet eine Unze Rhodium mit 29.800 USD so viel wie noch nie, sodass das seltene Metall 17 Mal teurer war als Gold!





Rhodium ist mittlerweile auch der größte Export für Südafrika geworden, wo über 80% des weltweiten Angebots produziert werden.In Zukunft allerdings könnte der Beitrag von Rhodium zu den Zahlen der Platin- und Palladiumproduzenten doch moderater ausfallen. Bei Impala Platinum geht man immerhin davon aus, dass das Edelmetall angesichts des engen Marktes im kommenden Jahr weiter mehr als 15.000 USD pro Unze kosten wird. Bei Wettbewerber Sibanye Stillwater allerdings rechnet man damit, dass der Rhodiumpreis in den nächsten zwei Jahren wieder auf ein tragfähigeres Niveau von rund 10.000 USD pro Unze zurückkehren wird.Interessanterweise verfügt auch das Stillwater West-Projekt der kanadischen, das an den Stillwater-Komplex von Sibanye angrenzt, über Rhodium. Wir berichteten in dem Artikel „ Group Ten Metals: Rhodium als wichtige Komponente der künftigen Ressource “.Die Bohrungen auf Stillwater West laufen und Group Ten will in nicht allzu ferner Zukunft eine erste Ressourcenschätzung zu einigen der Ziele auf dem Projektgebiet präsentieren. Zum Großteil wird es um die Batteriemetalle Nickel und Kupfer sowie Platin und Palladium gehen, aber es wird auch spannend sein, welche Rolle Rhodium spielen kann. Wir werden berichten.Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren https://goldinvest.de/gi-newsletter

