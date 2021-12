Ein Hohelied auf die Demokratie

Die Demokratie, insbesondere die repräsentative Demokratie, so wie wir sie in Deutschland pflegen, kommt in der Corona-Krise in den Stresstest. Individuelle Grundrechte werden und wurden ausgesetzt, Freiheiten eingeschränkt und Maßnahmen am Parlament vorbei verordnet. Nicht lange kann so ein Weg gut gehen. Dennoch ist unsere Demokratie lernfähig. Die „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ als Rechtsinstitut, das bei seiner Feststellung dem Gesundheitsminister umfassende Vollmachten gibt, wurde beendet.



Nur das Parlament kann jetzt Grundrechte einschränken. So erschütternd und belastend die – zeitlich begrenzte! – Einschränkung von Grundrechten für jeden Demokraten unter den Volksvertretern sein muss, ist diese Wiederherstellung des Primates des Parlaments ein wichtiger Schritt gewesen. Es ist nämlich nicht egal, wer es macht. Das Parlament ist direkt vom Volk gewählt, der Minister lediglich mittelbar über die Wahl des Bundeskanzlers und der anschließenden Ernennung durch diesen legitimiert. Es ist eine viel abstraktere demokratische Legitimation.

Lesen Sie die aktuelle Kolumne von Frank Schäffler hier: https://bit.ly/3lRx4ep