Hohe Volatilität spiegelt Nervosität der Anleger wider

Die deutschen Aktienmärkte haben in der vergangenen Woche eine Achterbahnfahrt vollführt und letztlich spürbare Verluste verzeichnet. Zeitweilige Gewinne waren guten Unternehmensnachrichten, positiven Vorgaben der US-Börsen sowie dem Einstieg von „Schnäppchenjägern“ nach Kursrücksetzern zu verdanken. Zudem gab das Ergebnis der Ratssitzung der US-Notenbank Fed etwas Auftrieb. Allerdings blieb die Nervosität der Anleger auch nach dem Fed-Entscheid hoch, da dieser nur mehr Klarheit bezüglich einer ersten Leitzinsanhebung im März gab, viele andere Fragen aber offenließ. Etliche dieser Fragen wie das Ausmaß der Zinsstraffung oder zur Bilanzreduktion der US-Notenbank hatten am vergangenen Montag zu einem erheblichen Kurseinbruch geführt, auch zu Ende der Handelswoche überwogen die Verluste wieder deutlich. Neben der Ansicht, dass die Fed als Liquiditätsquelle zunehmend ausfalle, belasteten die Lage in der Ukraine sowie die Entwicklung bei den Technologiewerten. Hier setzte sich die schon zuletzt zu beobachtende Umschichtung von den als Wachstumswerte eingestuften Titel in sogenannte Value-Werte fort. Robert Ertl, Börse München, mit dem Marktkommentar zur Woche.DAX-Familie mit Einbußen









Der Deutsche Aktienindex (Dax) büßte im Wochenvergleich wie schon in der Vorwoche 1,8 Prozent ein auf 15.318,95 Punkte. Der MDax sank um 1,7 Prozent auf 33.074,81 Zähler. Der TecDax fiel um 2,6 Prozent auf 3.412,09 Punkte. Der m:access All-Share , der in den drei Vorwochen noch dem allgemeinen Trend getrotzt hatte, gab 1,1 Prozent ab auf 2.788,19 Zähler.Zu den großen Wochenverlierern im Dax zählten die Titel von SAP (-9,8 Prozent) und Henkel (-8,3 Prozent). Bei beiden reagierten die Anleger enttäuscht auf den jeweiligen Ausblick der Unternehmen, beim Softwarekonzern kam die allgemeine Schwäche von Technologiewerten hinzu. Dagegen legte der Kurs von RWE nach Vorlage vorläufiger Quartalszahlen deutlich zu, auf Wochensicht ergab sich ein Plus von 4,8 Prozent.Legten entgegen dem allgemeinen Abwärtstrend deutlich zu: Die Werte des Energiekonzerns RWE.Anleihen: Keine klare Richtung









Die deutschen Anleihemärkte haben in der vergangenen Woche keine klare Richtung gefunden, im Wochenvergleich änderte sich nach Ausschlägen in beide Richtungen letztlich wenig. Die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik in den USA sorgte für Druck auf die Notierungen der Bundespapiere, während die zeitweise deutlichen Verluste an den Aktienbörsen die Anleger zu den als sicher geltenden Anleihen greifen ließen. Im Wochenvergleich erhöhte sich die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe von -0,07 auf -0,05 Prozent. Die Umlaufrendite legte von -0,19 auf -0,18 Prozent zu.USA: Schlussspurt









Die US-Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche wie ihre hiesigen Pendants stark geschwankt, letztlich aber zugelegt. Vor allem ein Schlussspurt am vergangenen Freitag trug dazu bei, dass die Indizes, die in der Vorwoche eingebrochen waren, die vergangenen Woche mit einem teils merklichen Plus beendeten. Der Dow-Jones-Index stieg im Wochenvergleich um 1,3 Prozent auf 34.725,47 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500-Index machte 0,8 Prozent gut auf 4.431,85 Zähler. Der technologielastige Nasdaq-100-Index verbesserte sich minimal um 0,1 Prozent auf 14.454,61 Punkte.









Ausblick: Hohe Volatilität bleibt erhalten









Auch in der aktuellen Woche sollten die Anleger mit merklichen Schwankungen an den deutschen Aktienbörsen rechnen, die Volatilität dürfte hoch bleiben. Hierzu trägt eine Vielzahl von Unsicherheitsfaktoren bei. Neben den sich verschärfenden Spannungen in Bezug auf die Ukraine und den Befürchtungen, die Omikron-Variante könnte die Konjunktur doch stärker belasten als zuletzt erwartet, ist dies unverändert zu den Vorwochen die weitere Geldpolitik der großen westlichen Notenbanken. Auch nach der Fed-Entscheidung aus der Vorwoche sind hier wie schon geschrieben einige Fragen offen und lassen Raum für Spekulationen, in den kommenden Tagen rückt nun das weitere Vorgehen der Europäischen Zentralbank (EZB) in den Fokus. Zwar hatte diese zuletzt mehrfach eine baldige Zinswende ausgeschlossen, dennoch dürften die Anleger am Donnerstag die Aussagen nach der Ratssitzung genau auf mögliche Reaktionen auf die aktuell hohe Inflation hin analysieren. Bereits im Vorfeld dürften dazu auch die neuen Daten zur Teuerung in Deutschland und der Eurozone für Interesse sorgen.Berichtssaison hält an









Daneben dürfte der Fortgang der Berichtssaison die Märkte bewegen. Die bislang vorgelegten Ergebnisse beziehungsweise die Ausblicke waren nach Ansicht von Analysten durchwachsen, umso gespannter dürften die Marktteilnehmer auf die kommenden Daten sein. Dass dabei einige Größen aus den Reihen der zuletzt unter Druck geratenen Tech-Werte Einblicke in ihre Bücher geben, dürfte das Interesse weiter steigern. In den kommenden Tagen legen unter anderem der Google-Mutterkonzern Alphabet Amazon sowie der kürzlich neubenannte Facebook-Mutterkonzern Meta Zahlen vor. Hierzulande berichtet aus dem Dax Infineon , auch Siemens Healthineers gibt seine Quartalsergebnis bekannt.Für Bewegung an den Börsen könnten auch Konjunkturdaten sorgen, hier stehen neben Einkaufsmanagerindizes und Werkaufträgen aus Deutschland, der Eurozone und den USA die Arbeitsmarktdaten im Fokus, wobei sich die Marktteilnehmer hier eher für die aus den USA als die aus der Eurozone interessieren dürften. Kaum Impulse dürfte es dagegen aus China geben. Hier wird das Neujahrsfest begangen, die Börsen bleiben zum Start des Jahres des Tigers die ganze Woche geschlossen.Verbraucherpreise in Deutschland; Bruttoinlandsprodukt der Eurozone; Chicagoer Einkaufsmanagerindex (USA); Dallas Fed Herstellungsindex (USA); Einkaufsmanagerindex für das nicht-verarbeitende Gewerbe in ChinaEinzelhandelsumsätze in Deutschland; Arbeitslosenzahlen für Deutschland; Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland; Arbeitslosenzahlen für die Eurozone; ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA; Markit PMI Herstellung (USA)Verbraucherpreise in der Eurozone; ADP-Arbeitsmarktbericht (USA); Gesamte Fahrzeugverkäufe in den USADienstleistungsindizes für Deutschland und die Eurozone; Ergebnis der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank; Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in der Eurozone; Ergebnis der Ratssitzung der Bank of England; ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe in den USA, Markit PMI Gesamtindex (USA); Werkaufträge in den USAWerkaufträge in Deutschland; Einzelhandelsumsätze in der Eurozone; US-Arbeitsmarktbericht