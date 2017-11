Hohe Volatilität in Venezuela-Anleihe

Auch Staatsanleihen und einige Corporate Bonds aus Venezuela werden derzeit an der Börse Stuttgart rege gehandelt. So verzeichnete beispielsweise die 3 Milliarden schwere venezolanische Staatsanleihe (WKN: A1GWK1) bis zur Wochenmitte Handelsumsätze von 400.000 Euro. Der Zinssatz des Bonds liegt bei 11,750 Prozent p.a. Die Rückzahlung ist auf den 21. Oktober 2026 datiert. Die Anleihe ist mit einer Mindeststückelung von 100 USD nominal handelbar.Die hohe Volatilität in den Papieren ist darauf zurückzuführen, dass die Meinungen der Marktteilnehmer zu den aktuellen Bewertungen und Rückzahlungsszenarien der Anleihen stark auseinander gehen. Während etwa manche Anleger nicht von einer vollständigen Rückzahlung ausgehen und Anleihen abstoßen, sehen andere Investoren die Lage optimistischer und steigen ein.