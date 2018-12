Hohe Schulden = hoher Goldpreis

Die USA besitzen eine Schuldenobergrenze. Diese war sicher nicht gemacht, damit sie immer wieder angehoben wird. Doch genau so wird es gemacht und der Goldpreis wird profitieren

In den nächsten zehn Jahren dürfte allein der Schuldendienst, also die Zinszahlungen auf US-Staatsschulden auf 915 Milliarden US-Dollar im Jahr ansteigen. Das ist dreimal so viel wie noch heute. Das zeigen Berechnungen des CBO (Congressional Budget Office). Die Trump-Regierung will zumindest, dass viele Steuervergünstigungen wegfallen sollen. Das dürfte erst ab 2025 stark durchgreifen. Dennoch dürfte der Schuldenberg in den kommenden Jahren in den USA extrem ansteigen – nominal sowie in Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausgedrückt.





Für die USA bedeutet dies, dass es immer schwieriger werden wird die Schulden zu bedienen. Welche Maßnahmen die dann Regierenden auch immer ergreifen werden, es wird wohl auch für die Bevölkerung Härten geben. Staatsanleihen dürften zudem nicht mehr weggehen wie warme Semmeln. Eher werden sie Ladenhüter. Investoren dürften zur Absicherung deutlich mehr und leichter zu Gold greifen. Wer langfristig agieren will, legt sich daher Gold ins Portfolio. Zum einen ist physisches Gold erste Wahl. Doch auch Aktien von Goldunternehmen sollten profitieren. Steppe Gold und Treasury Metals wären als spekulative Depotbeimischung Beispiele dafür.





Steppe Gold wird in der ersten Hälfte von 2019 zum Produzenten aufsteigen. Verantwortlich dafür ist das ATO-Projekt der Gesellschaft in der Mongolei. Zeitlich und auch bezüglich der Kosten läuft alles wie geplant. Daneben gehört Steppe Gold zu 80 Prozent das Uudam Khundii-Goldprojekt, ebenfalls in der Mongolei, das sich in der Explorationsphase befindet.





Auch Treasury Metals wird in naher Zeit zum Produzenten werden. Das Goliath-Goldprojekt im nordwestlichen Ontario steht im Alleinbesitz von Treasury Metals und verfügt über geschätzte 1.229.800 Unzen Goldäquivalent in der Kategorie gemessen und angezeigt. Die nötigen Mittel für die weiteren Arbeiten sind vorhanden.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Steppe Gold und von Treasury Metals.













Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html