Hohe Inflation und Gold

Rohstoffe, insbesondere Gold wirken als Schutzschild gegen Inflation. Dies zeigt die Geschichte

War die Inflation hoch, so sind Rohstoffe im Wert meist gestiegen. Gold wurde in Zeiten hoher Inflation teurer. Die Erholungsphase beim Gold könnte also weitergehen. In den 1970er Jahren etwa war die Inflation besonders hoch und damals verteuerte sich Gold deutlich. Daher richtet sich der Blick auf die Zentralbanken und ihre Entscheidungen. Denn die steigende Inflation kann die Entscheidungen beeinflussen. In den USA ist die Kern-Inflation im Juni so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. 5,4 Prozent schlagen hier aktuell bei den Verbraucherpreisen im Vorjahresvergleich zu Buche. Hier wirken auch hohe Transport- und Ölpreise, sowie hohe Preise für Gebrauchtwagen und Lkws. Wenn dies so bleibt, wovon ausgegangen werden muss, dann dürfte sich auch die starke Inflation fortsetzen und eben keine vorübergehende Erscheinung sein.





Mit welchen Argumenten die Fed weiterhin darauf beharren wird, dass die Inflation bald wieder abflauen wird, wird spannend. Selbst wenn die Fed ihre Ankäufe drosselt, so ist dies noch nicht der Ausstieg. Steigen die Kosten, müssten auch die Löhne anziehen, dann würde die Inflation sich festsetzen und so schnell nicht wieder verschwinden.





Ähnlich wie in den USA ist es auch in Europa. Die Inflationszahlen sind meist höher als erwartet, etwa in Großbritannien. Da Gold vor Inflation schützt, sollten auch Goldunternehmen Beachtung finden. Canagold Resources ist ein auf Gold fokussiertes Junior-Entwicklungsunternehmen mit zwei in Entwicklung befindlichen Minen in Kanada und den USA sowie Explorationsgrundstücken.

Dazu gehört in British Columbia das hochgradige, früher produzierende New Polaris-Goldprojekt. In Kalifornien ist Kore Mining mit seinen Projekten Long Valley und Imperial unterwegs. Positive wirtschaftliche Bewertungen liegen für beide bereits vor.





