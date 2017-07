Hohe Handelsumsätze in Anleihe der Kreditanstalt für Wiederaufbau

Nach der Rede von EZB-Präsident Mario Draghi vergangene Woche machten Anleger Kasse in der bis Januar 2020 laufenden Anleihe der Kreditanstalt für Wiederaufbau (WKN: A1RET4). Mehr als 27,6 Millionen Euro wurden in dem mit einem Kupon von 1,125 Prozent ausgestatteten Papier umgesetzt. Aktuell notiert der Bond bei 103,843, was einer Rendite von –0,37 Prozent entspricht.