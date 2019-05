Hohe Goldnachfrage

Die Goldnachfrage stieg im ersten Quartal 2019 im Vergleich zum Vorjahresquartal um sieben Prozent an





1053,3 Tonnen Gold wurden also in den ersten drei Monaten 2019 nachgefragt. Ursächlich waren die starken Kaufaktivitäten der Zentralbanken, die weiter Gold als Versicherung ansehen. Damit ging soviel Gold wie seit 2013 (bezogen auf das erste Quartal) nicht mehr in die Goldlager der Notenbanken. Ebenfalls angewachsen sind die goldunterstützten ETFs, so die Untersuchungen des World Gold Councils, in den ersten drei Monaten in 2019.





Besonders Russland vermehrte seine Goldschätze und besitzt nun rund 19 Prozent (2168 Tonnen Gold) der weltweiten Reserven. Zum einen ist Gold ein Krisenmetall und zum anderen stellt es eine Versicherung in Form einer Währung dar. Politische Unsicherheiten und Krisenherde treiben zudem in den sicheren Hafen Gold.





Beim Investment in Barren und Münzen war ein Rückgang von einem Prozent im ersten Quartal des laufenden Jahres zu verzeichnen. Dagegen ist die Nachfrage nach Goldschmuck um etwa fünf Prozent gestiegen, vor allem dank indischer Käufer. Diese hatten soviel wie seit 2015 nicht mehr gekauft. In China hielt man sich beim Kauf von Goldschmuck etwas zurück (ein Rückgang um zwei Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal), wohl auch aufgrund der Unsicherheiten des internationalen Handelskonflikts.





Der Technologie-Bereich hat dagegen weniger Gold gebraucht. Handelskonflikte und etwas schwächelnde Verkäufe von Unterhaltungselektronik waren daran ebenso schuld wie ein schwächeres Wirtschaftswachstum. Wenn die Zentralbanken weiter so auf Gold setzen und noch mehr Anleger auf den fahrenden Zug aufspringen, sollten Goldunternehmen wie US Gold oder TerraX Minerals gut vorankommen.





US Gold hat ein Portfolio von aussichtsreichen Projekten und Konzessionsgebieten (Gold und Kupfer). Besonders das Keystone-Goldprojekt in Nevada befindet sich auf an Gold reichem Boden.





TerraX Minerals befindet sich mit seinem Yellowknife City-Goldprojekt in einem erprobten Goldgebiet, in dem früher bereits Gold produziert wurde. 783 Quadratkilometer bestes Goldland in Kanada. Die für solche Vorhaben wichtige Wasserlizenz liegt bereits vor.





