Hohe Gas- und CO2-Preise schieben Solarbranche zusätzlich an

Hierzulande boomt die Solarbranche. Gas- oder Ölheizungen lassen sich mit Sonnenkollektoren nachrüsten

An den gestiegenen Energiepreisen kommt wohl keiner mehr vorbei. Regenerative Energiequellen können helfen. Die Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) ließ eine Umfrage durchführen. Demzufolge haben zirka 1,9 Millionen deutsche Hausbesitzer für die nächsten drei Jahre den Kauf einer Solaranlage in Planung. Immerhin fördert die Bundesregierung Solarheizungen. Der globale Photovoltaikmarkt startete 1990 in Deutschland. Nach dem Tschernobyl-Unglück wurde das „1.000 Dächer-Programm“ ins Leben gerufen. Auf diesen Zug sprang dann in den 90er Jahren Japan auf und entwickelte Förderprogramme. Deutschland legte ab 1999 mit dem 100.000-Dächer-Programm nach. Als sich ab 2011 die Rahmenbedingungen in Europa änderten, zog die Produktion mehr Richtung Asien. Heute befinden sich die wichtige Photovoltaikmärkte in China, USA, Indien und Japan.





Europäische und weltweite Klimaziele sorgen für einen Boom bei der Solarenergie. Beim Bau von Solarmodulen ist Silber als kritisches Metall beteiligt. In diesem Jahr sollen geschätzte 140 Millionen Unzen Silber in diese Branche gehen. In jeder Solarzelle sind etwa 111 Milligramm Silber verbaut. Neben der Solarbranche braucht auch die Elektromobilität Silber. Das weißglänzende Metall ist damit ein wichtiger Bestandteil einer CO2-ärmeren Zukunft. Die Abwendung der Klimakrise ist in vielen Ländern zu einem zentralen Thema geworden. Das wertvolle Silber besitzt zum Beispiel MAG Silver (44 Prozent) als Partner von Fresnillo (56 Prozent) im Juanicipio-Projekt in Mexiko. Das letzte Quartal brachte für MAG Silver über 700.000 Unzen Silber und fast 1.800 Unzen Gold. Tier One Silver konzentriert sich auf Silber, Gold und Basismetalle in Peru. Besonders das Curibaya-Projekt liefert beständig sehr gute Bohrergebnisse.





