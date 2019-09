Hoffnung ruht auf EZB und Fed

DAX & Dow legen weiter zu

An den Aktienmärkten verläuft der Wochenstart freundlich – DAX & Co können an die Aufwärtsbewegung der vergangenen Woche anschließen. Zum Start in den oftmals unruhigen Börsenmonat September hat das deutsche Börsenbarometer rund zwei Prozent zulegt. Am Montag steigt der DAX 0,5 Prozent und notiert damit bei 12.230 Punkten.Auch in Japan konnte der Nikkei Index rund ein halbes Prozent zulegen, die US-Futures sind vorbörslich ebenfalls im Plus.In einem insgesamt ruhigen Marktumfeld ruht die Hoffnung auf den Notebanken EZB und Fed und den Aussichten auf geldpolitische Lockerungen. Bei der Europäischen Zentralbank, die am Donnerstag tagt, rechnen Experten mit einer Senkung des Einlagenzinssatzes für Banken von bislang -0,4 auf -0,5 Prozent. Auch eine Aufnahme der Anleihenaufkäufe ist möglich. Die US-Notenbank wird in der nächsten Woche wohl die Leitzinsen um 0,25 Prozent senken. Nachdem sie die Zinsen seit Dezember 2015 kontinuierlich erhöht hat, erfolgte aufgrund der sich eintrübenden Aussichten – u.a. aufgrund des Handelskonflikts – der Kurswechsel. Bereits im August wurden die Leitzinsen in den USA gesenkt.Mit der guten Stimmung an den Aktienmärkten musste die Feinunze Gold in der letzten Woche Feder lasse und verlor von ihrem Hoch am Mittwoch bei rund 1.555 US-Dollar gut 50 Dollar. Am Montag zieht der Preis für eine Feinunze leicht auf 1.508 Zähler an. Deutlich stärker fielen die Preisrückgänge bei Silber aus – der kleine Bruder des Goldes notiert nach anfänglichen Verlusten am Montag kaum verändert bei 18,19 US-Dollar.Der Euro tritt gegenüber dem US-Dollar bei 1,10 US-Dollar auf der Stelle.Die Wirecard-Aktie setzt am Montag ihren Anstieg fort und gewinnt am Nachmittag knapp ein Prozent auf 158,50 Euro. Rückenwind verleihen weiterhin neue Kooperationen und in der Folge mehrere positive Analystenäußerungen. In der vergangenen Woche hatte die Aktie rund 10 Prozent zugelegt und kratzt nun an der Marke von 160 Euro.Mit der IAA rücken in dieser Woche die Automobilhersteller wieder in den Fokus.Die Messe startet am Donnerstag, heute Abend aber will Volkwagen bereits für die ganz große Show sorgen. Auf der „Volkswagen Group Night" wird der ID.3 präsentiert, das erste rein als Elektroauto konzipierte Fahrzeug. Wenn es nach VW geht soll es nach „Käfer" und „Golf" das dritte große Massending des Unternehmens werden. Die Aktie gewinnt am Nachmittag 2,7 Prozent und ist damit größter Gewinner im DAX.