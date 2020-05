Hoffen auf Rückkehr zur Normalität

Die deutschen Aktienmärkte haben in der vergangenen, verkürzten Handelswoche trotz eines schwachen Ausklangs überwiegend deutlich zugelegt. Über weite Strecken zeigten sich die Anleger in Kauflaune, was vor allem auf Hoffnungen auf Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen und eine langsame Rückkehr zur Normalität zurückzuführen war. Zudem wurden Meldungen über erste Zwischenerfolge bei der Suche nach einem Wirkstoff gegen das Virus ebenso positiv aufgenommen wie einzelne Zahlen im Rahmen der Berichtssaison. Für aktive Trader empfehlen wir den Turbo-Bullund den Turbo-BearNach drei erfolgreichen Handelstagen ging es am Donnerstag allerdings wieder erheblich bergab mit den Kursen. Dies lag einerseits an Gewinnmitnahmen vor dem verlängerten Wochenende, andererseits an warnenden Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB) hinsichtlich der prognostizierten zurückgehenden Wirtschaftsleistung in der Eurozone in diesem Jahr.Deutsche Bank überrascht mit Quartalszahlen





Der Deutsche Aktienindex (Dax) gewann im Wochenvergleich 5,1 Prozent auf 10.336,09 10.861,64 Punkte. Noch kräftiger, nämlich um knapp 20 Prozent auf Wochensicht, kletterten die Titel des Indexwerts Deutsche Bank . Die Bank hatte mit ihren Quartalszahlen positiv überrascht. Dagegen sackte der Kurs von Wirecard gegen den Trend erheblich ab. Die Anleger reagierten enttäuscht auf die Vorlage der Ergebnisse der KPMG-Sonderprüfung der Bilanz des Zahlungsdienstleisters. Der MDax stieg im Wochenvergleich um 3,6 Prozent auf 23.043,70 Zähler. Der TecDax gab dagegen 1,1 Prozent ab auf 2.854,65 Punkte. Der m:access All-Share schließlich verbesserte sich um 1,8 Prozent auf 2.398,62 Zähler. Anleihen: Weitere Lockerung der EZB sorgte für Auftrieb





Die Kurse an den deutschen Anleihemärkten haben in der vergangenen Woche spürbar angezogen. Zum einen ließ eine Reihe von sehr schwachen Konjunkturdaten aus dem Euroraum die Anleger zu den als sicher geltenden Bundespapieren greifen. Zum anderen sorgte die weitere Lockerung der Geldpolitik durch die EZB für Auftrieb. Zuvor hatte bereits die US-Notenbank im Zuge des Kampfs gegen die Folgen der Corona-Pandemie den Rahmen ihres Kreditprogramms erweitert. Im Wochenvergleich fiel die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe von -0,48 auf -0,59 Prozent. Die Umlaufrendite ging von -0,46 auf -0,50 Prozent zurück.US-Märkte leicht negativ





An den US-Aktienbörsen, an denen auch am 1. Mai gehandelt wurde, ist die Bilanz der vergangenen Handelswoche leicht negativ ausgefallen. Hier belasteten zu Ende der Woche Befürchtungen eines Wiederaufflammens des Konflikts zwischen den USA und China; US-Präsident Donald Trump hatte erklärt, er habe Hinweise, dass die Corona-Pandemie ihren Ursprung in einem chinesischen Forschungslabor habe. Der Dow-Jones-Index ging im Wochenvergleich um 0,2 Prozent auf 23.723,69 Punkte zurück. Der breiter gefasste S&P-500-Index sank ebenfalls um 0,2 Prozent auf 2.830,71 Zähler. Der technologielastige Nasdaq-100-Index reduzierte sich um 0,8 Prozent auf 8.718,18 Punkte.Hoffnung auf Lockerungen





Die Corona-Pandemie ist und bleibt das derzeit wichtigste Thema an den deutschen Aktienbörsen und könnte auch in der aktuellen, verkürzten Woche erneut für deutliche Schwankungen bei Stimmung und Kursen sorgen. Wieder werden die Marktteilnehmer genau auf Zahlen zu Neuinfektionen und andere Corona-Nachrichten blicken – und dies immer stärker unter dem Gesichtspunkt, wann und in welchem Umfang die Anti-Corona-Maßnahmen hierzulande, aber auch europa- und weltweit, zurückgenommen oder zumindest gelockert werden könnten.Seitwärtsbewegung erwartet





Nach den spürbaren Kursgewinnen der Vorwoche rechnet das Gros der Analysten nun erst einmal mit einer Seitwärtsbewegung an den deutschen Aktienbörsen, wobei die Volatilität hoch bleiben dürfte. Wohin es in den kommenden Tagen letztlich gehen wird, dürfte einerseits natürlich stark von den Neuigkeiten zur Corona-Pandemie, also der Zahl der Neuinfektionen etc., abhängen. Auch die Frage, wann welche Anti-Corona-Maßnahmen gelockert werden und es einen Schritt weiter zurück in die Normalität gehen wird, dürfte eine wichtige Rolle an den Märkten spielen. Und die Spekulationen, inwieweit China eine Verantwortung für die Corona-Ausbreitung trägt, dürften die Marktteilnehmer ebenfalls beschäftigen. Zum anderen könnten auch die anstehenden Konjunkturdaten, und damit der Blick auf die Folgen der Virus-Krise, die Stimmung der Anleger beeinflussen, wenngleich dies in der vergangenen Woche nur sehr eingeschränkt der Fall war. Zu den wichtigsten Veröffentlichungen der kommenden Tage zählen die Auftragseingänge in der Industrie und die Industrieproduktion in Deutschland sowie aus den USA zuvorderst die Arbeitsmarktzahlen. Diese werden die jüngsten desaströsen wöchentlichen Daten bündeln und nach Ansicht aller Beobachter düster ausfallen.Die Berichtssaison läuft an





Auch von Seiten der Unternehmen kommt neues Zahlenmaterial, die Berichtssaison ist am Laufen. Hierzulande legen aus der ersten Börsenreihe unter anderem BMW Siemens und Vonovia Ergebnisse vor. Inwieweit Ausblicke und Prognosen geliefert werden, dürfte die Anleger dabei besonders interessieren. Zudem dürften die Investoren auf die weitere Entwicklung bei Lufthansa achten, hier gehen die Verhandlungen der schwer angeschlagenen Fluglinie über Staatshilfen weiter.

Montag, 04.05.: Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland und der Eurozone; Werkaufträge in den USA; Caixin Einkaufsmanagerindex für das produzierende Gewerbe in China

Dienstag, 05.05.: Erzeugerpreise in der Eurozone; Wirtschaftsprognose der Europäischen Kommission; Markit PMI Gesamtindex (USA)

Mittwoch, 06.05.: Werksaufträge in Deutschland; Dienstleistungsindizes für Deutschland und die Eurozone; ADP-Arbeitsmarktbericht (USA)

Donnerstag, 07.05.: Industrieproduktion in Deutschland; Ergebnis der Ratssitzung der Bank of England; Arbeitsproduktivität in den USA; Verbraucherkredite in den USA; Caixin Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe in China

Freitag, 08.05.: Handelsbilanz Deutschlands; US-Arbeitsmarktbericht