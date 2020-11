Hoffen auf die EZB

1. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Weiter auf der Kaufliste vieler Stuttgarter Anleger scheint das Mainzer Unternehmen BioNTech zu stehen, dessen Aktie die meistgehandelte des Tages ist. Nach dem Durchbruch in Sachen Corona-Impfstoff am Montag gewann die Aktie bereits rund 20% auf knapp 95 Euro. Auf Monatssicht steht ein Plus von fast 25%.

2. SAP (WKN: 716460)

Wieder zurück unten den drei meistgehandelten Werten in Stuttgart ist die Aktie des Software-Konzerns SAP. Das Papier konnte sich nach den turbulenten letzten Wochen wieder erholen und zeigt sich solide über der Marke von 100 Euro. Zum Mittag steht ein Plus von 1,4% auf der Tafel.



3. Deutsche Post (WKN: 555200)

Nachdem die Deutsche Post gestern deutliche Verluste hinnehmen musste, schwingen heute eher die Bullen das Zepter. Die Aktie zeigt sich unter regem Handel in Stuttgart leicht erholt und kann um 0,5% zulegen. Auf die Sicht von sechs Monaten steht trotz der jüngsten Verluste ein solides Plus von rund 50%.