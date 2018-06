Höhere US-Inflation ist positiv für Gold

Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Konjunkturdaten deuten in den USA auf ein starkes Wirtschaftswachstum im 2. Quartal hin, so die Experten von Swisscanto Invest.



Das gesamtwirtschaftliche Wachstum werde im laufenden Quartal deutlich mehr als drei Prozent betragen. Die Inflationsrate dürfte in den Sommermonaten weiter steigen und die US-Notenbank zu zwei Zinsschritten im Juni und September veranlassen. Die Wachstumsdynamik in der Eurozone schwäche sich ab, jedoch werde das Wachstum nach der Einschätzung der Experten 2018 immer noch über zwei Prozent betragen und stelle ein ansprechendes Niveau dar. Die japanische Wirtschaft habe schwache Wintermonate hinter sich. Das negative Wachstum im 1. Quartal 2018 dürfte aber vorübergehender Natur sein. Mit dem Wegfall von einmaligen Belastungsfaktoren erwarten die Experten von Swisscanto Invest im laufenden Quartal die Rückkehr zu einem soliden Wachstum.









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Der konjunkturelle Optimismus, der die Erholung der Aktienmärkte und den Anstieg der Renditen seit Ende März angetrieben habe, sei durch die Regierungskrise in Italien auf die Probe gestellt worden. Die Flucht in Sicherheit habe die US-Rendite wieder unter die 3%-Marke sinken lassen. Die Renditen in den Peripherieländern der Eurozone seien dagegen angestiegen. An den europäischen Aktienmärkten habe die politische Unsicherheit in Italien deutliche Spuren hinterlassen. Insbesondere der Finanzsektor habe unter dieser Entwicklung gelitten. Durch die Schwäche des Euro habe jedoch der Gegenwind für die Unternehmensgewinne in der Eurozone abgenommen. In den USA gehe eine äußerst erfreuliche Gewinnberichtssaison zu Ende. Die Erträge seien im Jahresvergleich um mehr als 26 Prozent gestiegen.Der US-Dollar habe im Mai seinen positiven Trend fortgesetzt und sowohl gegenüber Schwellenländer- sowie den meisten Industrieländerwährungen zugelegt. Dabei scheine der Dollar - neben dem klassischen Rettungsanker Japanischer Yen - jüngst wieder als sicherer Hafen gesucht zu sein. Und auch der Schweizer Franken habe bewiesen, dass er diese Funktion bei steigenden Risiken in Europa nicht verloren habe. Die Erstarkung dieser Währungen dürfte anhalten, solange politische Unsicherheit im Vordergrund stehe. Mittelfristig rechnen die Experten von Swisscanto Invest aber aufgrund der nach wie vor soliden globalen Wirtschaft, dass der Euro einen Teil der Verluste der letzten Woche wiedergutmacht. Innerhalb der G10-Währungen würden sie zurzeit den Kanadischen Dollar mit dem größten Aufwärtspotenzial sehen.Die Entwicklung der Zinsen spiele eine wichtige Rolle in Bezug auf die relative Attraktivität der einzelnen Aktien-Sektoren. Steigende Zinsen seien oftmals ein Zeichen dafür, dass sich die Konjunktur in einem robusten Aufschwung befinde, wovon in erster Linie die konjunktursensitiven Branchen profitieren würden. Auf der anderen Seite würden defensive Sektoren in der Gunst der Anleger sinken, weil höhere Erträge an den Anleihenmärkten die Attraktivität dividendenstarker Aktien schmälern würden. Wenn zusätzlich die Renditen der Anleihen mit kurzen Laufzeiten stärker steigen würden als die von denen mit langen, sich also die Zinsstrukturkurve verflache, könnten auch die Margen der Banken unter Druck geraten.Unter Berücksichtigung der Zinsprognosen der Experten seien die Unternehmen aus den zyklischen Sektoren Grundstoffe, Industrie, zyklischer Konsum sowie Technologie zu bevorzugen, wohingegen nichtzyklischer Konsum, Gesundheit, Finanzdienstleister, Telekommunikation und Versorger weniger attraktiv seien. Betrachte man die Sektor-Struktur der Regionenindices, falle auf, dass die defensiven Branchen gerade in der Schweiz ein hohes Gewicht besitzen würden. In Kanada würden die Finanzdienstleister über 40 Prozent des Indexes in Anspruch nehmen. Vor diesem Hintergrund erachten die Experten von Swisscanto Invest beide Regionen als unattraktiv.Historisch betrachtet sei eine positive US-Inflationsdynamik ein Preistreiber für Gold. Würden die Inflationsraten in den USA ansteigen, so befinde sich der Goldpreis in einem Aufwärtstrend. Dies gelte, solange die US-Notenbank FED den Inflationsauftrieb nicht durch eine restriktivere Geldpolitik abwürge. Zuletzt habe die FED jedoch signalisiert, dass es ein moderates Überschießen der Inflation über sein Inflationsziel tolerieren werde. Die Experten von Swisscanto Invest rechnen bis im Sommer weiterhin mit einer anziehenden Gesamtinflationsrate in den USA, nicht zuletzt, weil die Energiepreise in den vergangenen Monaten stark angestiegen sind. Dies stelle für Gold ein positives Umfeld dar. Ein weiteres Argument für Gold seien die geopolitischen Risiken im Nahen Osten. Nachdem die USA das Atomabkommen mit dem Iran nicht mehr verlängert habe, hätten die geopolitischen Risiken im Nahen Osten wieder zugenommen. Rücke der Konflikt im Nahen Osten wieder in den Fokus der Finanzmärkte, dürfte insbesondere Gold davon profitieren. (0506.2018/ac/a/m)