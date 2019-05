Höhere Tabaksteuer im Gespräch

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat Medienberichten zufolge eine Erhöhung der Tabaksteuer ins Gespräch gebracht. Dadurch sollen die prognostizierten Steuermindereinnahmen ausgeglichen werden. Von 2020 an soll es eine Steuererhöhung in fünf jährlichen Stufen geben, die je mehrere Hundert Millionen Euro einbringen sollen, am Ende 1,2 Milliarden Euro pro Jahr.



Ein entsprechender Gesetzentwurf soll allerdings zunächst vom Bundeskanzleramt gestoppt worden sein, da es laut Koalitionsvertrag keine Steuererhöhungen geben soll. Kritik an den Plänen äußerte FDP-Finanzexperte Frank Schäffler: „Entgegen der Darstellung der Regierung steigt das Steuereinkommen auch in den nächsten Jahren, wenn auch weniger stark als ursprünglich angenommen. Jetzt sollen offenbar die Raucher die teuren Rentenpläne der SPD finanzieren. 275 Milliarden Euro mehr an Steuereinnahmen, aber die Bürger weiter abkassieren.“



