Höhenflug von Tesla geht weiter

Seit letzter Woche kämpft der DAX um die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten, um die sich auch heute – nach anfänglichen Gewinnen – alles dreht.Der Höhenflug geht weiter: An der Börse Stuttgart ist bereits zur Mittagszeit ein Handelsvolumen von mehr als sechs Millionen Euro bei Tesla zu verzeichnen. Seit dem Tief im März bei etwa 80 Euro hat sich die Aktie inzwischen fast versechsfacht und erreicht heute ein neues Allzeithoch.Auch die Apple-Aktie kein Halten mehr: Mit 111 Euro erreichte die Aktie ebenfalls ein neues Allzeithoch. Aktuell notiert sie mit 1,01% im positiven Terrain bei 109,70 Euro. Die Marktkapitalisierung von Apple beträgt inzwischen 2,24 Billionen US-Dollar.Mit CureVac befindet sich auch ein in Deutschland ansässiges Unternehmen unter den heutigen Umsatzspitzenreitern: Für die Aktie des Biotechunternehmens geht es heute um 4,12% bergauf.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.