Hochtief: Wie lange tritt die Aktie noch auf der Stelle - der Ausbruch kommt!

Zuletzt konnten wir am 04. April einen Treffer mit Hochtief melden, der sich allerdings danach wieder in Luft aufgelöst hatte. Unser im Express-Service genannter Stoppkurs wurde allerdings nicht erreicht und der Trade ist mit dem Abpraller von der 100-Tage-Linie noch „heiß!“ Der Volltreffer ist es bisher nicht geworden, aber die Chance ist wieder vorhanden, denn die Umsätze haben sich wieder etwas erhöht und jetzt werden die Zahlen am 06. Mai den weiteren Weg der Aktie beeinflussen. Der letzte Ausbruchsversuch ist bei 132,80 Euro abgewehrt worden und es wird spannend, ob die Aktie bald zum nächsten Versuch ansetzen wird. Wer den richtigen Moment für den Einstieg erkennt, kann mit einem Hebel-Zertifikat dann richtig abräumen. Wir bleiben dran!

