Hochtief: Prognose für 2019 bestätigt

die Aktie von Hochtief befindet sich seit Wochen in einem steigenden Trendkanal. Am 12. November wurde mit 115,90 Euro das bisherige Verlaufshoch innerhalb dieses Trendkanals erreicht. In der Folge drehte das Papier an der oberen Trendkanalbegrenzung wieder nach unten ab. Die Aktie befindet sich seitdem in einer normalen Abwärtskorrektur, aber weiterhin im übergeordneten Aufwärtstrend.

Diese Abwärtskorrektur könnte sich noch bis zur unteren Trendkanalbegrenzung bei aktuell 106,50 Euro ausdehnen. Im unteren Bereich sollte die Aktie ihre Korrektur beenden und wieder nach oben abdrehen. Es bietet sich eine Long-Position in Trendrichtung im unteren Bereich zwischen 108,50 Euro und 106,50 Euro an. Das Kursziel wäre im oberen Trendkanalbereich um 119 Euro zu sehen.

Der Stopp könnte unterhalb des Trendkanals sowie unter dem vorherigen Verlaufstief vom 10. Oktober bei 101 Euro platziert werden und bietet sich somit im Bereich von 99,50 Euro an. Der Stopp sollte dann nach dem Auslaufen der Korrektur und einer wieder steigenden Aktie zügig auf Einstand nachgezogen werden.

Prognose für 2019 bestätigt

Hochtief erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 6,74 Mrd. (Vorjahr: 6,20 Mrd.), einen Auftragseingang von 7,06 Mrd. Euro (Vorjahr: 6,35 Mrd.), ein bereinigtes EBIT von 295,7 Mio. Euro (Vorjahr: 249,2 Mio.) und einen bereinigten Nettogewinn von 181,1 Mio. Euro (Vorjahr: 131,9 Mio.). Der Auftragseingang wurde im ersten bis dritten Quartal mit 22 Mrd. Euro angegeben: ein Plus von 13 Prozent im Jahresvergleich.

Der Auftragsbestand lag per Ende September mit 50,5 Mrd. Euro auf Rekordniveau. "Zum ersten Mal in unserer Ge-schichte hat Hochtief einen Auftragsbestand von über 50 Mrd. Euro. Unser breit gefächertes Geschäftsmodell läuft ausgezeichnet. Wir blicken optimistisch in die Zukunft", so Hochtief-Vorstandschef Marcelino Fernandez Verdes. Der Ausblick für 2019 wurde erneut bestätigt.

Hochtief erwartet einen operativen Konzerngewinn zwischen 640 und 680 Mio. Euro. Dabei sollen alle Divisions und der Mautstraßen-Betreiber Abertis zur weiter verbesserten Performance des Konzerns beitragen.

Strategie

Aufbauend auf diese Strategie, wurde mittels des innovativen Tools Match My Trade der Société Générale nach den Top 10 Produkten aus Optionsscheinen, Turbos und exotischen Optionsschei-nen für den maximalen Gewinn gesucht. Folgende Produkte wurden für diesen Trade vorgeschlagen:

Aufgrund des eingegebenen Zieldatums Ende Dezember und einem Zeitkorridor von +/- 5 Tagen, bringt ein Mini Future Long (WKN: SC69V2) Stand heute die größtmögliche Rendite. Aktuell notiert der Mini Future, der einen Basispreis von 83,87 Euro hat, bei 2,50/2,52 Euro (Geld/Brief). Angenommen Hochtief notiert im erwarteten Zeitraum bei 119 Euro, sollte der Mini Future auf 3,53 Euro ansteigen.

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Finanztrends Video zu Hochtief



mehr >

Es gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf www.boerse-daily.de