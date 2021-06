Hochkarätige Nachbarn: Portofino nimmt neues Lithiumprojekt in Angriff

Es geht los: Portofino Resources (WKN A2PBJT / TSXV POR) hat ein Geologenteam auf sein Lithium- und Seltenelement-Projekt Allison Lake North östlich von Red Lake in Ontario geschickt. Dort soll jetzt mit der Erkundung des aussichtsreichen Konzessionsgebiets begonnen werden, das sich über eine Fläche von 1.618 Hektar erstreckt. Die Geologen haben bereits mit Kartierungen und Probenahmen auf Allison Lake begonnen.



Warum sich Portofino neben seinen Goldprojekten dennoch weiterhin, wenn auch in geringerem Umfang als in der Vergangenheit, der Lithiumexploration widmet und warum man Allison Lake gewählt hat, stellt CEO David Tafel klar:



„Die Regierungen Kanadas und der USA räumen der Sicherung einer strategischen nationalen Versorgung mit kritischen Metallen wie Lithium und seltenen Elementen Priorität ein. Die Region Allison Lake wurde vom Ontario Geological Survey als ein wichtiges neues Explorationszielgebiet für eine Lithium- und Seltenelement-Mineralisierung identifiziert und wir freuen uns jetzt, dass das Team vor Ort ist und unser Explorationsprogramm läuft.“



Das Projektgelände ist laut Portofino über gut etablierte Forststraßen erreichbar und darüber hinaus verläuft eine Wasserkraftwerk-Überlandleitung durch die Claim-Gruppe. Geologisch gesehen, heißt es vom Unternehmen, verfügt Allison Lake über Eigenschaften, die für die Bildung lithiumhaltiger Pegmatitgänge von entscheidender Bedeutung sind, da es sich u.a. entlang des Kontakts zwischen dem Pegmatit-Granit-Batholith Allison Lake und dem Metasedimentgestein von Jubilee Lake in der Unterprovinz Uchi in Nordwest-Ontario erstreckt.





Hinzu kommt, dass der Allison Lake-Batholith in einem Bericht des Ontario Geological Survey von 2003 als „größter bekannter, peraluminöser Granitkörper im Nordwesten von Ontario“ beschrieben wurde. Dabei kam der Bericht zu dem Schluss, dass „der Allison Lake-Batholith ein wichtiges neues Explorationsziel einer Seltenelement-Mineralisierung darstellt und der bisher größte derartige Granit in Ontario ist.“ Dieses Gebiet weise großes Potenzial für weitere Entdeckungen einer Seltenelement-Mineralisierung auf, hieß es weiter. In dem Bericht berücksichtigte Proben vom Rand des Allison Lake-Batholiths enthielten anomal hohe Konzentrationen seltener Elemente, darunter auch Lithium.Und das Allison Lake-Projekt befindet sich in Nordwest-Ontario in guter Gesellschaft, liegen dort doch gleich mehrere bekannte Lithium- und Seltenerdelement-Lagerstätten, die bereits abgegrenzte Ressourcen aufweisen und zu denen teilweise auch schon vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungsstudien erstellt wurden. Besonders bemerkenswert ist dabei die Lithiumlagerstätte PAK entlang der so genannten „Electric Avenue“, die eine der hochgradigsten Hartgestein-Lithiumressourcen mit großer Tonnage Nordamerikas enthält.Die PAK-Lagerstätte verfügt über eine Reserve in den Kategorien nachgewiesen und wahrscheinlich von 5,77 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 2,06% Li2O! In nur 2,5 Kilometer Entfernung befindet sich die Lagerstätte Spark, die mit dem „Discovery of the Year Award 2019“ ausgezeichnet wurde. Frontier Lithium (WKN A2ANKZ) hat vor Kurzem Bohrergebnisse von der Spark-Lagerstätte vorgelegt, darunter ein Bohrloch, das 340 Meter mit 1,68% Li2O durchteufte.Ebenfalls im Nordwesten von Ontario gelegen und sehr interessant ist die Lithiumlagerstätte Separation Rapids im Besitz von Avalon Advanced Materials (WKN A3CMVB), die eine geschätzte Ressource von 9,4 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,35 % Li2O aufweist. Hinzu kommt noch die Pegmatitlagerstätte Georgia Lake im Besitz von Rock Tech Lithium (WKN A1XF0V) mit einer geschätzten Ressource von 13,3 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,09 % Li2O und mehrere weitere Lagerstätten mit mehr als 1% Li2O.Portofino steht mit der Erkundung des Lithiumprojekts Allison Lake noch ganz am Anfang, doch angesichts der Nachbarschaft mit zahlreichen, hochgradigen Lithiumlagerstätten sowie der vorhandenen, historischen Informationen ist das Unternehmen hier unserer Ansicht nach einer durchaus vielversprechenden Gelegenheit auf der Spur – zumal das Umfeld für Lithiumaktien bzw. Unternehmen, die auf der Suche nach so genannten Batteriemetallen sind, derzeit sehr positiv ist. 