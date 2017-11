Hochgradige Bohrergebnisse für eine signifikante Neubewertung von Golden Dawn Minerals

Als ich im Mai 2017 das Golden Crown Grundstück besuchte, konnte ich hochgradige Gold- und Kupfer-Vererzungen direkt an der Erdoberfläche observieren (siehe Drohnenvideo auf der Webseite von Rockstone Research).

Gestern kurz vor Börsenschluss in Kanada veröffentlichte Golden Dawn Minerals Inc. die mit Spannung erwarteten Laborergebnisse des laufenden Bohrprogramms an der Golden Crown Mine, die nächstes Jahr in Produktion gebracht wird. Die Bohrergebnisse der ersten 9 Löcher zeigen das hochgradige Gold- und Kupfer-Potential dieser Lagerstätte, die nur 3 km von der eigenen Verarbeitungsanlage entfernt ist.

Bisher wurden 21 Bohrlöcher abgeschlossen, wobei bis Ende des Jahres weitergebohrt wird. Da heute nur die vorläufigen Ergebnisse von 9 Löchern veröffentlicht wurden, kann mit einem sehr starken Newsflow während den nächsten Wochen gerechnet werden. Die heute veröffentlichten Ergebnisse können sich mehr als sehen lassen, da hochgradige Gold- und Kupfer-Vererzungen über beachtliche Längen nahe der Erdoberfläche nachgewiesen wurden.

Die bisher 21 gebohrten Löcher hatten eine Gesamtlänge von 1.488 m – durchschnittlich also nur 71 m pro Loch – sodass klar wird, dass bisher nur an der Oberfläche gekratzt wurde und hochgradiges Erz auch direkt an der Erdoberfläche vorkommt und womöglich kostengünstig abgebaut werden kann (Kosten für Untertagebau ca. $150/t und Übertage ca. $15/t).

Während die Lexington Untergrundmine noch dieses Jahr in die Produktion gebracht wird, soll Golden Crown nächstes Jahr mit dem Abbau beginnen. Das Unternehmen wird dann 2 Minen gleichzeitig am Laufen haben und in der eigenen Greenwood-Anlage zu verkaufsfähigen Gold-Dorébarren und Kupfer-Konzentraten verarbeiten. Eine Neubewertung von Golden Dawn steht bevor.

Hochgradige Bohrergebnisse

Die heutigen Ergebnisse sind äußerst signifikant, weil diese indizieren, dass Gold- und Kupfer-Gehalte von wirtschaftlichem Interesse nicht nur in massiven Sulphid-Adern vorkommen, sondern auch im Nebengestein (“wall rock“). Hochgradiges Gold kommt im Nebengestein in kleinen Sulphid-Äderchen vor (im Grunde genommen sind diese gemischte Zone aus Sulphid und Nebengestein). Dies ist somit eine bedeutende Entdeckung, weil diese Art der Mineralisation in der Vergangenheit nicht erkannt wurde und somit auch nicht systematisch in historischen Bohrlöchern getestet wurde.

• Nach nur 9 m (also nahe der Erdoberfläche) durchschnitt Bohrloch #2 über 12,3 m Länge durchschnittlich 3,13 g/t Gold und 0,12% Kupfer. Nach 17 m stiegen die Gehalte auf durchschnittlich 7,6 g/t Gold in einem 4,6 m langen Abschnitt an. Während dieser Bohrung konnten einige Abschnitte nicht vollständig analysiert werden, da aufgrund der Beschaffenheit der Vererzung nur geringe Mengen an Bohrkerne gezogen werden konnten (niedrigste Bohrkerngewinnung lag bei 21%), was bedeutet, dass ein Teil der womöglich hochgradigen Vererzung nicht analysiert werden konnte.

• Nach nur 15 m (also noch immer nahe der Erdoberfläche) durchschnitt Bohrloch #5 über knapp 7 m Länge durchschnittlich 5,14 g/t Gold und 1,18% Kupfer. Nach 18 m stiegen die Gehalte auf durchschnittlich 12,27 g/t Gold und 1,96% Kupfer in einem 2,69 m langen Abschnitt ab. Diese Gehalte werden als “vorläufig“ betrachtet, weil es einen Abschnitt gab, für den die Gold-Gehalte (noch) unvollständig sind, da diese über den Nachweisgrenzen von 30 g/t Gold lagen. Das bedeutet, dass das Labor diesen Abschnitt erneut analysieren muss und alsdann wohl noch deutlich höhere Gehalte ausgewiesen werden.

• Nach knapp 70 m Bohrlänge entdeckte Bohrloch #4 durchschnittlich 11,2 g/t Gold über 0,41 m Länge, sodass Anschlussbohrungen diese hochgradige Ader noch vergrössern können.

• Nach knapp 80 m Bohrlänge entdeckte Bohrloch #8 durchschnittlich 12,6 g/t Gold über 0,56 m Länge. Direkt danach konnten 7,55 g/t Gold über 0,7 m Länge durchschnitten werden, sodass diese hochgradige Gold-Ader eine beachtliche Mächtigkeit von 1,26 m hat und mit Anschlussbohrungen weiter verfolgt werden kann.

• Nach 42 m Bohrlänge traf Bohrloch #9 auf 4,01 g/t Gold über 0,3 m Länge.



Die hochgradig vererzte King Vein (“Königsader“) kommt direkt an der Erdoberfläche vor, wobei die heutigen Ergebnisse bestätigten, dass sich die Gold- und Kupfer-Mineralisation in der Tiefe fortsetzen.

Fazit

Da alle Bohrungen in der Nähe voneinander abgeschlossen wurde, kann somit festgehalten werden, dass hochgradige Vererzungen in zahlreichen Tiefen-Bereichen nachgewiesen wurden.

Die heute veröffentlichten Bohrergebnisse verdeutlichen das hochgradige Gold-Kupfer-Potential dieser Lagerstätte, die in der Vergangenheit nur sporadisch mit Untergrundminen-Methoden im Kleinstmaßstab abgebaut wurde. Die Bohrungen zeigen, dass sich die Lagerstätte über beachtliche Strecken ausdehnt und sich für einen unkomplizierten bzw. kostengünstigen Abbau eignet.

Da Golden Crown nur 3 km von der eigenen Verarbeitungsanlage (siehe Drohnenvideo auf der Webseite von Rockstone Research) entfernt liegt, plant das Unternehmen auch, diese Lagerstätte im Laufe des nächsten Jahres in die Produktion zu bringen. Golden Dawn beabsichtigt, hier weitere Bohrungen durchzuführen, um die NI43-101-konforme Ressource signifikant zu vergrössern. Es sollen alsbald auch Grossproben (“bulk sampling“) entnommen werden, wobei auch die existierende Untergrund-Infrastruktur wieder instand gesetzt und modernisiert werden soll, damit im Anschluss daran mit einem Testminenbetrieb begonnen werden kann, um sich auf den Abbau im Grossmaßstab vorzubereiten.

Das Unternehmen gab heute ebenfalls bekannt, bis Ende des Jahres weiter zu bohren, um die Golden Crown Ressource zu vergrössern. Daraufhin soll die Entnahme einer Grossprobe genehmigt werden, damit im Anschluss daran der Minenbetrieb beginnen kann.



Der Untergrund-Minenplan verdeutlicht das grosse Abbau-Potential dieser Mine, die 2018 in Produktion gehen soll.

Über Golden Crown

Das Grundstück hat eine lange Vergangenheit der Kleinstproduktion aus Untergrundminen. Ein nahegelegener Minenschacht war Teil dieser Kleinstproduktion. Die Gesamtproduktion wird auf 2.488 t @ 15,4 g/t Gold und 1,5% Kupfer geschätzt (abgebaut aus der Golden Crown Ader Anfang des 20. Jahrhunderts). Ein 2,4 x 2,4 m breiter Explorationsschacht (1.070 m lang) wurde 1985 eingerichtet, um Zugang zum Golden Crown Adernsystem zu erhalten. Zwischen 1968 und 2016 wurden insgesamt 289 Bohrlöcher abgeschlossen.

2016 Ressourcenschätzung (3,5 g/t Gold-Äquivalent Cutoff):

Indicated: 163.000 t @ 11,09 g/t Gold + 0,56% Kupfer (11,93 g/t Gold-Äquivalent; 62.500 oz Gold-Äquivalent)

Inferred: 42.000 t @ 9,04 g/t Gold + 0,43% Kupfer (9,68 g/t Gold-Äquivalent; 13.100 oz Gold-Äquivalent)

Die Ressourcenschätzung beinhaltet insgesamt 17 parallel verlaufende Adern. Das aktuelle Bohrprogramm zielt darauf ab, die Ressource signifkant zu vergrössern. Daraufhin ist eine Grossprobe (10.000 t “bulk sample”) geplant. Das Ziel ist, dass die Golden Crown Mine etwa 72.000 t Erz pro Jahr fördert, das in der nahegelegenen Greenwood-Anlage verarbeitet wird.

Die “King Vein” (“Königsader”) macht den Grossteil der Ressource aus, die 2004 und 2008 mit Grabungen über 190 m Länge freigelegt wurde. 2008 schloss der Vorbesitzer (Merit Mining) Grabungen an der King Vein ab und zeigte ansehnliche Goldgehalte entlang einem 120 m Abschnitt: 0,8 m @ 19,98 g/t Gold.

Darüberhinaus liegen an der Greenwood-Anlage etwa 10 t übergrosse Erzgesteine aus der Golden Crown Lagerstätte (siehe Fotos). Dieses noch zu verarbeitende Material zeigt starke Oxidation.







Die vulkanischen Gesteine beheimaten zahlreiche goldreiche massive Sulphid-Adern aus Pyrrhotit-Pyrit und etwas Chalkopyrit. Massive Sulphid- und Quarz-Sulphid-Adern kommen vor allem im südöstlichen Teil des Grundstücks als Teil eines 4 km langen Gold-Kupfer-Systems vor. Bis zu 17 markante Aden konnten bisher im Herzen des Systems nachgewiesen werden. Die Adern haben typischerweise eine tatsächliche Breite (“true width”) von 0,3-1 m, wobei diese nahe dem Serpentinit-Kontakt bis zu 5 m breit werden können. Das Adernsystem ist das Resultat aus 2 separaten Mineralisationsereignissen. Die Adern schwanken im Sulphid-Anteil zwischen 50-90%.

Metallurgische Tests indizieren, dass der Grossteil des Goldes “frei” vorkommt und mit Pyrit in Verbindung steht. Der Monzonit-Porphyr kommt gewöhnlich stark alteriert und pyritisiert vor, da dieser im Kontrast zu Diorit rezessiv verwittert und dies nur in Kernbohrungen und Graben zu sehen ist. Grabungen identifizierten einen grossen Serpentinit-Körper 100 m südlich vom Hauptadernsystem. Der vorherige Besitzer bohrte unter diese Einheit und traf auf mineralisierten Grünstein (“greenstone”), d.h. fortgeschrittene Exploration ist angebracht. Das Ziel ist es, weitere Mineralisation zu finden und die Ressource zu vergrössern. Siehe die aktuelle Juni-2017 PEA ("Preliminary Economic Assessment; vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie) auf der Webseite von Rockstone Research.



















Drohnen-Video vom Site Visit 2017

Siehe auf der Webseite von Rockstone Research.



Technische Betrachtung

Dem Goldpreis gelang Mitte des Jahres ein Ausbruch (sog. Breakout) über den roten Widerstand, woraufhin ein klassicher Pullback zurück zur grünen Unterstützungslinie einsetzte. Somit steht die Auflösungsbewegung aus dieser Dreiecksformation bevor: Der sog. Thrust; ein starker Aufwärtstrend, der zum Ziel hat, zum Hoch des Dreiecks bei $1.900 USD aufzuschliessen.







Der unter dem Goldpreis abgebildete HUI-Goldminenindex befindet sich ebenfalls am Ende einer Dreiecksformation, sodass auch hier mit stark ansteigenden Notierungen zu rechnen ist.

Der USD-Index befindet sich seit 2015 in einer Dreiecksformation, aus der Ende 2016 ein Ausbruch gelang. Der anschliessende Pullback konnte jedoch nicht auf den Unterstützungslinien vom Dreieck halten, sodass ein erster Ausbruch nach unten erfolgte. Aktuell findet ein sog. Pullback zurück zum Dreieck statt. Da der USD-Index soeben die widerständigen Trendlinien vom Dreieck erreicht hat, sollte fortan mit einem finalen Einbruch gerechnet werden, der den Index auf die darunter iegende Unterstützungen bei etwa 87 Punkten abfallen lassen sollte. Dies würde mit einem starken Aufwärtstrend vom Goldpreis einhergehen.

Somit herrschen aktuell Kaufsignale für den Goldpreis und Goldminenaktien vor, während ein Verkaufssignal für den USD-Index vorliegt.













Unternehmensdetails

Golden Dawn Minerals Inc.

#318 - 1199 West Pender Street

Vancouver, B.C. V6E 2R1 Canada

Telefon: +1 604 221 8936

Email: allinfo@goldendawnminerals.com





Aktien im Markt: 118.323.555







Kanada Symbol (TSX.V): GOM

Aktueller Kurs: $0,275 CAD (31.10.2017)

Marktkapitalisierung: $33 Mio.CAD







Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): 3G8A / A1XBWD

Aktueller Kurs: €0,185 EUR (31.10.2017)

Marktkapitalisierung: €22 Mio. EUR

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF auf der Webseite von Rockstone Research, da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen.