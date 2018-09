Hochgradige Bohrergebnisse: GGX Gold landet den nächsten Volltreffer!

Und da ist der nächste Treffer! Wie wir in unserer Neuvorstellung des Goldexplorers GGX Gold (TSX-V GGX / FRA 3SR2) vermutet hatten, präsentiert das unserer Ansicht nach äußerst aussichtsreiche Unternehmen heute abermals hochgradige Bohrergebnisse von seinem Gold Drop-Projekt. Bis zu 7,6 Gramm Gold und 60,2 Gramm Silber pro Tonne weist der beste Vererzungsabschnitt auf!

Es handelt sich um weitere Analyseergebnisse (Bohrlöcher COD18-52 bis COD18-54) von der hochgradig vererzten Goldader CAD aus der Zone Gold Drop Southwest. Von dort hat GGX im laufenden Jahr bereits zahlreiche starke Bohrergebnisse präsentiert, die teilweise deutlich mehr als 1 Unze Gold pro Tonne aufzeigten!

Unter den heute präsentierten Ergebnissen sticht die Bohrung COD18-54 heraus, die über 1,66 Meter 7,6 Gramm Gold pro Tonne (g/t), 60,2 g/t Silber und 34,1 g/t Tellur erbrachte. Darin enthalten war ein Abschnitt von 0,30 Metern mit 35,8 g/t Gold, 276 g/t Silber und 154,5 g/t Tellur. Auch die anderen Ergebnisse allerdings können sich sehen lassen:



Quelle: GGX Gold Corp.

COD18-54 jedenfalls befindet sich nicht nur in geringer Tiefe von gerade einmal rund 20 Metern unter der Oberfläche, sondern auch nur ca. 50 Meter nordöstlich von Bohrung COD17-14, die 4,59 g/t Gold über 16,03 Meter Kernlänge einschließlich 10,96 g/t Gold über 5,97 Meter niederbrachte. Die Erkundung der COD-Ader geht also weiter erfolgreich voran und bestätigt damit unserer Ansicht nach erneut das Potenzial dieses Projekts!

Zumal aus den östlichen und nördlichen Teilen des Konzessionsgebiets Gold Drop bereits ebenfalls goldhaltige Quarzerzgänge gemeldet wurden, auf denen teilweise historische Abbauarbeiten stattfanden. Die entdeckten Quarzerzgänge Gold Drop, North Star und Silent Friend befinden sich im östlichen Bereich sowie Amandy, Roderick Dhu, Lady of the Lake, Lake View und Moonlight im nördlichen Bereich des Konzessionsgebiets. Historische Proben aus Erzadern in beiden Gebieten ergaben Goldwerte von mehr als 1 Unze Gold pro Tonne und verheißen damit weiteres Potenzial.

GGX testet im Rahmen des Bohrprogramms 2018 zudem die Fortsetzung der Everest-Ader, die rund 600 Meter südwestlich quasi parallel zu COD verläuft. Everest wurde 2017 von Prospektoren des Unternehmens entdeckt. Im Jahr 2017 entnommene Splitterproben des etwa 0,4 Meter mächtigen zutage tretenden Erzgangs ergaben bis zu 52,8 g/t Gold und 377 g/t Silber, während eine Schürfprobe von einem Quarzerzgang-Felsbrocken, der mit einem Bagger vom Ausbiss abgebrochen wurde, 81,8 g/t Gold und 630 g/t Silber ergab. Auch hier hatte das Unternehmen 2018 bereits vielversprechende Ergebnisse vorgelegt.

Wie bereits in der Ersvorstellung von GGX gesagt: Angesichts der anhaltend positiven Bohrergebnisse, die das Unternehmen in schöner Regelmäßigkeit von Gold Drop vorlegt, sehen wir auf dem aktuellen Kursniveau – die Marktkapitalisierung von GGX liegt bei nur ca. 5 Mio. CAD – ein deutliches Aufholpotenzial für die Aktie. Insbesondere bei weiteren spektakulären Bohrergebnissen sowie einer Verbesserung am Markt für Edelmetalle dürfte das Unternehmen unserer Ansicht nach überproportional profitieren können.

Anleger, die sich der hohen Risiken einer Explorationsgesellschaft wie GGX Gold (TSX-V GGX / FRA 3SR2) bewusst sind, könnten unserer Meinung nach die aktuell noch niedrigen Kurse nutzen, um erste Positionen aufzubauen.



