Hoch, höher, am höchsten - Goldpreis

Viele Analysten haben seit geraumer Zeit einen rasanten Preisverlauf für Gold prognostiziert

Schienen manche Prognosen für den Preis des Edelmetalls vor nicht allzu langer Zeit noch utopisch zu klingen, so sieht es heute anders aus. So hat beispielsweise EB Tucker, Direktor bei Metalla Royalty & Streaming im letzten September verlauten lassen, dass 2020 Gold seinen alten Höchststand wieder erreichen werde. Damals kostet die Unze Feingold rund 1.500 US-Dollar.





Auch Rob McEwen, Inhaber von McEven Mining hatte 2016 einen neuen preislichen Höchststand vorausgesagt. Längerfristig hält er sogar 5.000 US-Dollar je Unze für möglich, so seine Aussage im September 2019. John Kaiser von Kaiser Research etwa erklärte in einem Interview im Jahr 2017, 2.000 bis 3.000 US-Dollar seien aufgrund der zunehmenden geopolitischen Unsicherheiten ein realistischer Preis in den nächsten Jahren.





Sicher vielen bekannt ist auch Frank Holmes, CEO und Chief Investment Officer bei US Global Investors. Auch er erklärte letzten September, dass auch 8.000 US-Dollar je Unze Gold möglich sind. Wahrscheinlich, so Holmes im Juli 2020, seien aber eher rund 4.000 US-Dollar.





Einer der höchsten Goldpreis-Spekulationen bot David Smith vom Morgan Report im Juni 2020. Auch 10.000 Euro je Feinunze Gold wären seiner Meinung nach im Bereich des Möglichen. Beim Silber sieht er einen Preis von 50 US-Dollar als kommende Realität.





Da sollten sich Gesellschaften mit Gold und auch Silber in ihren Projekten glücklich schätzen können, wie etwa Vizsla Resources oder Skeena Resources.





Vizsla Resources setzt auf Gold und Silber im Panuco-Bezirk in Mexiko. Noch dieses oder nächstes Jahr soll mit der Produktion begonnen werden.





Skeena Resources entwickelt die früher produzierenden Gold- und Silberminen Snip und Eskay Creek in British Columbia. Letzteres erzielte bei jüngsten Bohrungen bis zu gut 25 Gramm Goldäquivalent je Tonne Gestein.





