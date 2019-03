Hits von der PDAC in Toronto

Auf der PDAC in Toronto gab es einerseits Gesellschaften, die von Research-Häusern favorisiert wurden und andererseits Themen, die besonders die Anleger interessierten

Das weltweit tätige Investmentunternehmen Macquarie fand unter anderem besonders Gefallen am Silberunternehmen MAG Silver und empfiehlt die Aktie zum Kauf. MAG Silver entwickelt zusammen mit Fresnillo das Juanicipio-Silber-Projekt in Mexiko im Fresnillo Silber Distrikt, der für seinen Silberreichtum berühmt ist. MAG Silver besitzt 44 Prozent am Projekt.

2020 soll die Produktion starten. Die Entdeckung der sogenannten "Venadas-Ader" vor kurzem steigert das Explorationspotenzial enorm. Gefunden wurden beispielsweise 392 Gramm Silber und 5,54 Gramm Gold pro Tonne Gestein. Geplant ist ein Bergbaubetrieb mit 4000 Tonnen Verarbeitung täglich. Die Experten von Macquarie sehen einen Zielkurs von 23 CanDollar für die MAG Silver-Aktie.

Ein Rohstoff, der die Anleger auf der PDAC sehr interessierte, war sicherlich Cannabis. Auf der Bergbau-Konferenz wurde das Thema zwar nicht direkt behandelt. Doch zieht die Branche enorm viel Kapital an, was dem Bergbau indirekt Konkurrenz macht. Denn Cannabis ist ein enorm wachsender Markt, der beim Investment in die richtigen Unternehmen Chancen für Anleger bietet.





Denn es wächst nicht nur die Nachfrage für medizinische Zwecke, sondern aufgrund der zunehmenden Legalisierung auch der Bedarf im privaten Bereich. Und Cannabis ist ein Milliardenmarkt, zu sehen auch am Global Cannabis Stock Index. Dort sind die führenden Aktien der Branche vertreten und der Index hat sich allein von Oktober 2017 bis heute in etwa verdreifacht.





Ein kanadisches Cannabis-Unternehmen, das Anlagen in Alberta und Ontario besitzt, also Cannabis anbaut und auch forscht, ist RavenQuest BioMed. Durch ein gerade durchgeführtes Arrangement mit Dutch Passion kann RavenQuest BioMed unter seinem Namen Selbstzüchter und gewerbliche Mikrozüchter mit über 60 Premium-Cannabissamen bedienen und damit weiter an Präsenz am Cannabis-Markt gewinnen.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht.



