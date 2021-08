Historischer Handelstag für den DAX

1. Varta (WKN A0TGJ5)

An der Spitze der meistgehandelten Aktien in Stuttgart findet sich heute mit einem Minus von 11% Varta – und auch bei den meistgehandelten Werten der Woche ist der Batteriehersteller mit von der Partie. Die am Morgen vorgelegten Zahlen blieben hinter den Erwartungen der Analysten zurück – trotz eines um 1,8% gestiegenen Umsatzes von 397,6 Millionen Euro.



2. BioNTech (WKN A2PSR2)

BioNTech legt als Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Parkett bis zum Mittag rund 2,6% zu. Angesichts einer neuen Corona-Welle gab die US-Arzneimittelbehörde gestern bekannt, dass Menschen mit einem geschwächten Immunsystem eine Auffrischungsimpfung mit dem Impfstoff von BioNTech oder Moderna bekommen sollen.



3. Zooplus (WKN 511170)

Auch bei Zooplus erhalten unsere Händler heute viel Orders, die Aktie schießt am Freitag um mehr als 40% auf 391 Euro nach oben. Wie bekannt wurde, will der US-Finanzinvestor Hellman & Friedman den Online-Tierbedarfshändler aus München übernehmen. Dieser bietet den Aktionären 390 Euro je Aktie, was einem Unternehmenswert von rund 2,8 Milliarden Euro entspricht. Sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat von Zooplus empfehlen Aktionären wohl die Annahme des Angebots.