Historisch: MGX gewinnt prestigeträchtige Auszeichnung von S&P Global Platts

Globale Anerkennung und Respekt für die bahnbrechende Lithium-Extraktionstechnologie in Zeiten des Energiewandels

Der preisgekrönte Jared Lazerson von MGX Minerals Inc.

Gestern abend wurden in London die Gewinner der renommierten Preisverleihung S&P Global Platts Global Metals Awards feierlich einem internationalen Publikum aus rund 200 Industrie-Führungskräften und weltweiter Presse präsentiert. Es waren insgesamt 84 Finalisten aus 16 Ländern in 15 Auszeichnungskategorien aus den Bereichen Metalle, Bergbau und Stahl vertreten. Zu den stolzen Gewinnern gehören Schwergewichte wie Rio Tinto, POSCO und NMDC, sowie MGX Minerals Inc. mit dem Gewinn der Industrie-Führerschaftsauszeichnung "Base and Specialty Metals Industry Leadership Award".

Moderiert von CNBC´s Karen Tso nahm MGX Präsident und CEO Jared Lazerson den Preis stolz mit den Worten entgegen: "Wir erkannten, dass es eine fantastische Opportunität gab, industrielle Verarbeitung zu nehmen und ein saubereres Wasser-Nebenprodukt zu produzieren." Martin Fraenkel, Präsident von S&P Global Platts, sagte: “Technologie spielte eine erhöhte und ausschlaggebende Rolle für die Gewinner dieser Kanditatenliste, wobei auch Nachhaltigkeit in der gesamten Lieferkette wichtig war, während Umwelt und Effizienzen oberste Priorität hatten. Wir beglückwünschen MGX Minerals für seinen beeindruckenden Sieg bei den 2018 S&P Global Platts Metals Awards."

S&P Global Platts ist der führende unabhängige Bereitsteller von Informationen und Preisen für die Rohstoff- und Energiemärkte. 1909 in Cleveland, Ohio/USA, von Warren C. Platt gegründet, ist S&P Global Platts heute die wohl bedeutendste Preis-Informationsdienstagentur für die Energiemärkte. Mit rund 1.000 Angestellten ist S&P Globa Platts ist eine Unternehmenssparte von S&P Global Inc. (NYSE: SPGI; Marktkapitalisierung: $50 Mrd. USD) mit ungefährt 20.000 Beschäftigten. Laut dem soeben veröffentlichten S&P Global Platts Insight Magazin, zielen die 2018 S&P Global Platts Global Metals Awards darauf ab, diejenigen anzuerkennen, welche die Metallindustrie zu neuen Paradigmen motivieren, sowie Exzellenz in der Führung, Innovation, Sicherheit, Integrität und Gesamtperformance verkörpern.

Die Gründe der unabhängigen Jury, MGX Minerals zum Gewinner der Kategorie "Industry Leadership Award – Base & Specialty Metals" auszuzeichnen:

MGX Minerals wurde dieses Jahr zum Finalisten in 2 Kategorien der Global Metals Awards nominiert: Industrieführerschaft ("Industry Leadership") und Durchbruchslösung des Jahres ("Breakthrough Solution of the Year"). Die Preisrichter überzeugte "die Innovation, und zwar sowohl das Konzept als auch die Technologie selber", sowie dem zweigleisigen Geschäftsmodell; indem die Lithium-Extraktion mit der Abwasseraufbereitung kombiniert wird, stieg MGX führend an die Spitze aller Spezialmetall-Kandidaten auf.

“Technologie ist der Kern des Geschäftsumfelds" bei MGX Minerals. Sein patentiertes [und zum Patent angemeldetes] Petrolithium-Verfahren konzentriert Lithium und andere Minerale aus dem im Überfluss vorhandenen Abwasser, das von der Öl- und Gasproduktion begleitet wird. Anstatt diese Abwasser-Sole zu lagern oder sie zurück in den Untergrund zu pumpen, säubert MGX die Sole und separiert die wertvollen Mineralen mithilfe von Nanotechnologie. Die Preisrichter bewunderten die "nachhaltigen Produktionspraktiken" des Unternehmens, "die nach eigenen Aussagen schneller, kosteneffektiver und umweltfreundlicher als konventionelle Lithium-Extraktionsmethoden wie Sonnen-Verdunstung sind".

Der Jury gefiel die "Fähigkeit des Unternehmens, ohne grosses Vorabkapital zu wachsen und Erfolg zu haben". MGX ist Partnerschaften mit Öl- und Gasunternehmen eingegangen, um ihre existierende Infrastruktur als Zugang zu Sole zu nutzen und einen Cashflow aus Abwasser-Handlingdienstleistungen zu erwirtschaften. Das Arrangement ermöglicht es Öl- und Gasproduzenten, Sole in Geld umzuwandeln [bzw. Sole zu monetarisieren]; wie es MGX selbst beschreibt: "Die alte Energie partizipiert in der neuen Energiewirtschaft".

Über S&P Global Platts

S&P Global Platts bietet die Einblicke, die benötigt werden, um auf Basis von fundierten Daten und einer soliden Vertrauenslage bessere Handels- und Geschäftsentscheidungen zu treffen. Es ist der führende unabhängige Anbieter von Fachinformationen und Richtpreisen in den Rohstoff- und Energiemärkten. Kunden in mehr als 150 Ländern vertrauen auf deren Fachkenntnisse in Berichterstattung, Preisgestaltung und Analyse, mit denen sie für mehr Transparenz und Effizienz an den Märkten sorgen. S&P Global Platts konzentriert sich bei seiner Berichterstattung vor allem auf die Branchen Öl und Gas, Energie, Petrochemie, Metalle, Landwirtschaft und Transport. S&P Global Platts ist ein Geschäftsbereich von S&P Global (NYSE: SPGI), der Einzelpersonen, Firmen und Regierungsbehörden mit essentiellen Daten versorgt, um ihnen Entscheidungen auf einer besseren Vertrauensbasis zu ermöglichen.

"Industry Leader" Profil im S&P Global Platts Insight Magazin

Technische Perspektive: Der sog. "Thrust" startet





Technisch gesehen konnte die Aktie vor kurzem mehrere Kaufsignal generieren. Alles deutet auf einen neuen, starken und nachhaltigen Aufwärtstrend hin, der zum Ziel hat, ein neues Allzeithoch bei über $3 CAD zu bilden, insbesondere vor dem Hintergrund, dass ein erster Anstieg bereits erfolgte und der sog. "Thrust" nun wahrscheinlich geworden ist. Nachdem das Dreieck #1 für knapp 2 Jahre seitwärs konsolidierte, beförderte die finale Auflösungsbewegung (Thrust) den Kurs von $0,20 auf $2,80 CAD (+1.300%) in nur 3 Monaten. Nach diesem starken Aufwärtstrend begann erneut eine Seitwärtskonsolidierung, die innerhalb den Begrenzungsschenkeln vom Dreieck #2 verlief.

Diesmal kam es Ende 2017 zu einem Ausbruch (sog. "Breakout") über den oberen Dreiecksschenkel bei etwa $1 CAD, in welcher Zeit der Kurs auf knapp $2 CAD anstieg. Es folgte ein klassischer Rücksetzer (sog. "Pullback") zurück zur Dreiecksspitze bei $0,80 CAD, auf welcher Unterstützung der Kurs vor kurzem einen starken Halt gefunden hat. Obwohl der Pullback mit rund 50% Kurseinbußen recht heftig erscheinen mag, so ist dies nichts ungewöhnliches und sollte entsprechend einkalkuliert werden und ggf. gehandelt werden, d.h. auf aktueller Unterstützung sollten wieder verstärkt Positionen eingegangen werden, um vom Thrust zu profitieren. Die Chancen eines vor kurzem begonnen Thrusts nach oben (d.h. über die $3 CAD Marke) sind technisch gesehen wesentlich höher als ein weiteres Abfallen des Kurses. Allgemein ist ein Breakout mit anschliessendem Pullback bekannt dafür, die letzten "zittrigen Hände" aus dem Markt zu werfen, damit diese Marktteilnehmer den bevorstehenden starken Aufwärtstrend nicht behindern. Erst wenn diese "schwachen" Spekulanten ohne längerfristiges Interesse aus dem Markt gedrängt worden sind, kann es einen regelkonformen Thrust nach oben geben, der zum Ziel hat, binnen kurzer Zeit (d.h. innerhalb von mehreren Wochen bis Monaten) ein neues Allzeithoch zu bilden und nachhaltig zu halten.

Der oben im Chart eingezeichnete RSI-Index verdeutlicht, dass aktuelles Kursniveau relativ günstig ist und Positionen aufgebaut werden sollten. Ein Verkauf sollte eher an der oberen (roten) Horizontal-Linie stattfinden, wobei ein längerfristiges Halten auf hohem Niveau auch in der Vergangenheit keine Seltenheit war, sodass ein längerfristiges Engagement während einer Thrust-Phase empfehlenswert ist. Da der RSI just mit einem Ausschlag nach oben reagierte, kann von nun an mit dem Beginn eines neues Aufwärtstrends des Aktienkurses gerechnet werden. Gegenüber dem HUI-Minenindex befindet sich die MGX-Aktie ebenfalls am Ende einer langwierigen Dreiecksformation, sodass in Kürze mit der Auflösungsbewegung aus dem Dreick (sog. Thrust) gerechnet werden kann. Per Definition hat ein solcher Thrust stets zum Ziel, das Hoch aus dem vorangehenden Dreieck zu erreichen und in eine neue Unterstützung umzuwandeln (mittels einer Seitwärtskonsolidierung). Dies bedeutet, dass die MGX-Aktie besser als der HUI-Minenindex laufen wird und eine außergewöhnlich starke Performance an den Tag gelegt wird. Der MACD-Index konnte vor kurzem nach oben drehen, wodurch ein starkes Kaufsignal ausgelöst wurde. Die Stochastik verdeutlicht zudem, dass aktuell eher Kaufkurse vorherrschen und ein längerfristiger Trendwechsel eingeleitet worden ist.



MGX Minerals Inc.

#303 - 1080 Howe Street

Vancouver, BC, Canada V6C 2T1



Aktien im Markt: 105.375.277





Kanada Symbol (CSE): XMG

Aktueller Kurs: $1,01 CAD (17.05.2018)

Marktkapitalisierung: $106 Mio. CAD







Deutschland Symbol / WKN (Frankfurt): 1MG / A12E3P



Aktueller Kurs: €0,658 EUR (17.05.2018)

Marktkapitalisierung: €69 Mio. EUR

