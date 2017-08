Hindenburg-Omen – es schlägt wieder zu

Zehn Tage in Folge ist der Dow Jones bereits gestiegen, an neun Tagen kletterte das Barometer auf frische Bestmarken. Während der DAX von den Autowerten und dem Euro ausgebremst wird, gibt die Wall Street Vollgas. Zumindest auf dem ersten Blick, denn unter der Oberfläche sieht es nicht so rosig aus. Stichwort: Hindenburg-Omen. Der Name klingt dramatisch und war in den vergangenen Jahren sehr häufig ein guter Signalgeber für Korrekturen am Aktienmarkt.

Je nach Definition müssen vier bis fünf Vorgaben erfüllt sein, damit ein Omen vorliegt. Einfach formuliert zeigt es eine nachlassende Marktbreite in einem Aufwärtstrend an. Immer weniger Aktien sorgen für steigende Kurse, nur die Schwergewichte halten die Indizes noch oben. An der NYSE kam es in den vergangenen Tagen zum siebten Omen seit Ende Mai, wie die Kollegen von Wellenreiter Invest errechnet haben. Mehr dazu im heutigen Chart-Webinar um 19 Uhr – Anmeldung hier.

Blicken wir ergänzend auf die Entwicklung der wichtigsten Anlageklassen:

DAX: 12.320 als Schlüsselmarke für die kommenden Tage

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Bund Future geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 08.08.2017:

STEIGEND Fallend WKN DGV3E6 HW2FZQ Basispreis 11.325 13.375 Knock-out-Level 11.325 13.375 Laufzeit 29.09.2017 12.12.2017

Trading-Idee DAX

STEIGEND Fallend WKN DM2RUF CY7BPL Basispreis 2160 2700 Knock-out-Level 2160 2700 Laufzeit 29.09.2017 21.12.2017

Trading-Ideen S&P500

STEIGEND Fallend WKN DM2R4V DM2R7C Basispreis 1120 1600 Knock-out-Level 1120 1600 Laufzeit 14.12.2017 14.12.2017

Trading-Ideen Gold

STEIGEND Fallend WKN DM0S5D HW202J Basispreis 0,94 1,28 Knock-out-Level 0,94 1,28 Laufzeit 29.09.2017 14.12.2017

Trading-Ideen EUR/USD

