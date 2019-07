Himmlisches Gold

„Psyche 16“ ist einer von vielen Asteroiden, die als sogenannte Naherdobjekte, wertvolle Rohstoffe an der Oberfläche besitzen





Trillionen von US-Dollar sollen die Rohstoffe wert sein, die sich auf „Psyche 16“ befinden. Die NASA plant die Erkundung für 2022. Im Vergleich zu dem Gold, das auf der Erde aus dem Boden geholt wird, sind die Goldschätze auf Asteroiden um ein Vielfaches größer. Und sie befinden sich meist auf der Oberfläche und können – theoretisch – im Tagebau erreicht werden. 20 Staaten haben bereits Weltraumgesetze erlassen.





Das Thema Weltraumbergbau ist nicht neu. Auch Deutschland will dabei sein. Schon wird an einem nationalem Weltraumgesetz gearbeitet. Dieses soll insbesondere für private Investitionen im Weltraum wenig Bürokratie und Regulierungen enthalten. Die Handhabung eventueller Schäden sollen geregelt werden. Sollte der Weltraumbergbau in greifbare Nähe rücken, wird mit einem erbitterten Rennen gerechnet.







Der ehrgeizige Traum soll immerhin in etwa 50 Jahren zur Aufnahme einer kommerziellen Produktion führen. Aber wie gesagt, noch ist es eher ein Traum, der in den Kinderschuhen steckt. Bis zum Jahr 2025, so Allied Market Research, soll der weltweite Markt für Asteroidenabbau mindestens 3,8 Milliarden US-Dollar betragen. Morgan Stanley sieht den Wert der globalen Raumwirtschaft von heute 350 Milliarden US-Dollar bis in 2040 auf 2,7 Billionen US-Dollar anwachsen. Auf jeden Fall will China beim Rennen eine Spitzenposition einnehmen.







Wann die Schatzkammer Weltall wirklich erschlossen werden wird, steht noch in den Sternen. Daher konzentriert sich der Anleger derzeit noch auf Gesellschaften, die ihre Rohstoffe auf der Erde produzieren. Bei den Goldgesellschaften gefallen Auryn Resources und Osisko Gold Royalties.







Auryn Resources, bestens finanziert, besitzt sieben Projekte, wobei das Committee Bay-Goldprojekt in Nunavut und das Kupfer-Gold-Projekt Sombrero in Peru die beiden wichtigsten Projekte sind.







Osisko Gold Royalties bietet als Edelmetall-Lizenzunternehmen die Möglichkeit an einem ausgesuchten Portfolio von Lizenzgebühren, Edelmetallabnahmen und Streams teilzunehmen. Dazu gehören beispielsweise eine Beteiligung an der größten Goldmine Kanadas, an Barkerville Gold Mines oder Falco Resources.







