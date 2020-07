High Noon auch am Silbermarkt – die Entscheidung naht

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Am Terminmarkt gibt es genügend Luft nach oben, doch zeigten sich diese in den letzten Wochen mehrheitlich neutral, was auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage am physischen Markt hindeutet. Ohne die Führung des Goldpreises wird es dem Silberpreis daher nicht aus eigener Kraft gelingen, den Widerstand bei 19 US-Dollar zu überwinden. Die Marke von 19 US-Dollar fungierte in den letzten zehn Jahren sehr oft als zuverlässige Unterstützung oder als Widerstand. Gelingt dem Goldpreis nun der erfolgreiche Ausbruch über 1.800 US-Dollar, so wäre dies ein Signal für Spekulanten sowie Investoren auch in diesem Markt auf die Käuferseite zu wechseln. Dies würde folglich wieder zu einem Defizit am Silbermarkt führen und der Ausbruch über den Widerstand wird dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch gelingen.

Ist der Ausbruch erst einmal gelungen, dann liegt der nächste starke Widerstand erst bei 26 US-Dollar, wobei im Bereich von 21 US-Dollar und 22 US-Dollar auch noch ein leichter, jedoch eher unbedeutender Widerstand liegt. Gelingt also der Ausbruch, dann ist mit einem weiteren Anstieg auf 26 US-Dollar zu rechnen, wo dann eine kurzzeitige Korrektur des Anstiegs einsetzten sollte, weshalb Trader dort kurzzeitig Gewinne mitnehmen sollten.

Der Widerstand bei 19 US-Dollar fungierte in der vergangenen Dekade mehrmals als Unterstützung sowie als Widerstand

Im Tageschart sehen wir den Widerstand bei 19 US-Dollar noch einmal aus der Nähe. In der letzten Handelswoche begannen die Bullen und die Bären eine Schlacht an dieser Marke, die bis zum heutigen Tage noch nicht entschieden ist. Dem Gold- und Silberpreis eint eine kurzfristig sehr hohe Korrelation. Scheitert daher der Ausbruch beim Goldpreis, dann wird auch der Ausbruch am Silbermarkt scheitern. In diesem Fall wäre lediglich eine begrenzte Korrektur bis höchstens 16,50 US-Dollar zu erwarten, was dann bereits wieder eine kurzfristige, sowie auch mittel- bis langfristige Kaufmöglichkeit bieten dürfte.

Während wir im Februar vor dem Einbruch ein klares und starkes Verkaufssignal und im März mit den QE-Programmen ein starkes eindeutiges Kaufsignal hatten, ist die Situation aktuell sehr schwer einzuschätzen. Die QE-Programme erhöhen die Investmentnachfrage, während die Wirtschaftskrise diametral gegensätzlich die industrielle Nachfrage schwächt. Wenn die unterliegende physische Nachfrage stark schwankt, so wird die kurzfristige Prognosefähigkeit stark erschwert, wobei der charttechnische Handel hier zumindest die Signale vorgeben kann. Die letzten zwei Monate standen wir daher auf der Seitenlinie und warteten ab, wobei wir auf einen Rücksetzer hofften. Sollte der Ausbruch beim Gold und beim Silber jetzt gelingen, muss man über 19$ wieder prozyklisch auf der Käuferseite stehen.

Der Kampf um den Widerstand bei 19 US-Dollar ist noch nicht entschieden

Der Silberfuture notiert aktuell bei 19,10 $ und damit leicht über dem Widerstand, der bei einem erfolgreichen Ausbruch zur Unterstützung mutiert. Bricht hingegen der kurzfristige Aufwärtstrend (grün) und die Unterstützung bei 18,90$, wie man hier im kurzfristigen Chart sieht, während auch die Kreuzunterstützung beim Gold fällt, muss man den Ausbruchsversuch als gescheitert betrachten. Noch ist alles offen – entweder erfolgt in dieser Woche ein Ausbruch und es startet eine neue Rallye oder die Konsolidierung auf hohem Niveau setzt sich mit einem erneuten Rücksetzer über die kommenden Wochen hinweg fort.

Die Kreuzunterstützung bei 18,90 US-Dollar muss jetzt halten, sonst droht der bullische Ausbruchsversuch zu scheitern View enclosure: bigstock-Silver-And-Gold-Bars-And-Coin-368829637.jpg [image/jpeg]

