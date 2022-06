Heute schon an das Alter denken

Ohne Geldprobleme und möglichst gesund möchte man den Ruhestand genießen

Blickt man in die USA, so macht das US-Altersvermögen fast 70 Prozent des Gesamtwerts der US-Anleihen und -aktien aus. Hier könnte es zu Verschiebungen kommen, denn der sogenannte SECURE 2.0 Act soll zur Verbesserung von Rentensparkonten führen. Da wird zwar noch um verschiedene Gesetzentwürfe gerungen, aber das Ziel ist klar. Die Bürger in den USA sollen mehr für den Ruhestand sparen. Warum diese Entwicklung bedeutungsvoll ist? Weil es zu neuen Marktzuflüssen kommen könnte, und zwar in Höhe von geschätzten 181 Milliarden US-Dollar jährlich. Die größten Zuflüsse sollten dann die Aktien haben. Es gibt viele interessante Rohstoffe, wenn Anleger nach Aktienwerten suchen, um das Ersparte zu diversifizieren. Was nicht im Anlageportfolio fehlen sollte, sind Goldunternehmen. Denn sie haben das beste Wertaufbewahrungsmittel, das es gibt, im Boden. Hier käme beispielsweise Trillium Gold Mines in Betracht. In Ontario liegt der Newman-Todd-Komplex des Unternehmens, das größte Grundstückspaket im und um das Red Lake-Bergbaugebiet.





Neben einem ausreichenden Vermögenspolster im Alter steht die Gesundheit an vorderster Stelle. Ernährungstechnisch haben bereits viele umgedacht beziehungsweise schauen genauer hin, sparen beim Fleischkonsum. Mit der Weltbevölkerung wächst auch der Fleischkonsum und weicht die Weltbevölkerung nicht vermehrt auf pflanzliche Proteinquellen aus, denn bräuchte es bereits im Jahr 2035 zwei Erden, um die erforderliche Fleischmenge zu produzieren. Das Potenzial im Ernährungsbereich ist also groß, Unternehmen investieren viel in alternative Produkte und auch in eine nachhaltige Herstellung. Im Lebensmittelbereich gehört die Haltbarmachung der Produkte dazu. In diesem Bereich ist EnWave tätig. Die patentierte Vakuum-Mikrowellentrocknung (Radiant Energy Vacuum (REV™) -Technologie) im Bereich Lebensmittel, Pharma- und Cannabisprodukte von EnWave ist innovativ. So konnte EnWave bereits mehr als 45 Partner auf fünf Kontinenten gewinnen.





