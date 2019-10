Heute kaufen, später bezahlen: Deutsche kaufen am liebsten auf Rechnung

Eine Studie zum Jahresanfang erforschte verschiedene Zahlungsmethoden im Internet, die von deutschen Internetnutzern zum Einkaufen im Web verwendet werden. Zur Überraschung vieler wird immer noch am liebsten auf Rechnung gekauft, auch wenn neue E-Wallets wie PayPal und Co. sich bereits großer Beliebtheit erfreuen können. Seit September setzt man bei Kreditkartenzahlungen auf eine stärkere Kundenverifizierung – wird diese die Zahlungsoption für Kunden wieder attraktiver machen?

Viele Einkäufe des täglichen Lebens haben sich mittlerweile in den Online-Bereich verlegt. Das Sommerkleid kommt von Zalando, Elektrogeräte von Amazon und die Lebensmittel mit den Lieferdiensten großer Supermärkte. Es gibt kaum noch etwas, das nicht schnell und praktisch über das Web abgehandelt werden kann. Durch diese Möglichkeiten gehen Barzahlungen weiter zurück, Online-Zahlungsmethoden werden immer wichtiger. Und genau das ist der Grund, weshalb neue Zahlungsanbieter förmlich aus dem Boden sprießen und neue, verbesserte Funktionen anbieten. Bei den Zahlungen ist ein hohes Vertrauen von Kunden an Anbieter nötig, weshalb sich einige, bekannte Unternehmen besonders hervorheben konnten. Von den E-Wallets ist PayPal besonders stark genutzt, mit rund 23 Millionen Kunden in Deutschland. Ganze 20,5 % wurden 2018 mit PayPal getätigt, womit die Zahlungsmethode auf Platz 2 steht. Über Platz 1 darf sich immer noch die Zahlung per Rechnung freuen, denn diese konnte 2018 einen Umsatzanteil von 27,9 % aufweisen. Das Lastschriftverfahren geht mit 19,7 % ins Rennen, die Kreditkarte schafft es nur noch auf 10,7 %. Viele Einkäufer legen außerdem darauf Wert, nicht direkt bezahlen zu müssen. Wer auf Rechnung bestellt, kann sich die Produkte zuerst ansehen, bevor er sie vergütet, mit der Kreditkarte werden die Kosten erst am Monatsende verrechnet.

Neue Sicherheitsverfahren für Kreditkarten

Ein weiterer Faktor, der sowohl die Zahlung per Rechnung als auch per PayPal begünstigt, ist die Sicherheit im Internet. Bei beiden Methoden müssen dem Verkäufer keine Bankdaten im Netz bekannt gegeben werden, dabei fühlen sich viele Kunden wohler. Obwohl die Kreditkarte allgemein als sichere Zahlungsmethode gilt, kennen einige Kunden das lästige Problem: Unbekannte Zahlungen erscheinen auf der Monatsabrechnung, die Karte wurde von jemand anderem benutzt. Mit einer neuen Kundenauthentifizierung, die am 14. September 2019 eingeführt wurde, sollen nun Kreditkarten sicherer gemacht worden sein. Durch die sogenannte P2D2-Richtlinie werden Authentifizierungen komplexer, so müssen Käufe z. B. mehrmals durch einen TAN bestätigt werden. TAN-Listen auf Papier soll es künftig nicht mehr geben. Viele Banken steigen nun auch auf eigene Identifikations-Apps um, die mehr Sicherheit bieten und selbst mit einem Code geschützt sind. Wird sich die Kreditkarte damit wieder stärker durchsetzen können? Zumindest in einigen Sparten scheinen Visa und Mastercard noch zu dominieren. Das zeigt sich zum Beispiel in Reiseportalen wie Booking oder Flugsuchen wie Skyscanner – der große Vorteil: Einige Kreditkarten bieten Reiseversicherungen an. Auch im Glücksspiel sind Kreditkartenzahlungen noch der Standard. Das MrGreen Online Casino hat mittlerweile auch E-Wallets wie Skrill und Neteller im Programm, die klassische Zahlung per Visa wird jedoch besonders häufig genutzt. Das Vertrauen in den Anbieter ist hier genug gegeben, um die nötigen Daten bereitzustellen. Bei kleinen Händlern und Shops sieht dies anders aus.

