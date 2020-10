Hervorragende Produktionsdaten lassen diesen Silberproduzent zur alten Stärke zurückkehren!

Silber und Gold wieder deutlich angesprungen! Ein schwacher US-Dollar und die Hoffnung auf Konjunkturhilfen lassen die Edelmetalle abheben!

Es geht weiter aufwärts für den kanadischen Silberproduzenten Endeavour Silver Corp. (ISIN: CA29258Y1034 / TSX: EDR), der die drei hochgradigen Untertage-Silber-Gold-Minen in Mexiko, ‚Guanaceví’ im Bundesstaat Durango, ‚Bolañitos’ im Bundesstaat Guanajuato und ‚El Compás’ im Bundesstaat Zacatecas betreibt. Im dritten Quartal 2020 wurde die konsolidierte Silberäquivalentproduktion im Quartalsvergleich weiter verbessert und gegenüber dem zweiten Quartal 2020 sogar um stolze 66 % gestiegen, was auf das erneute Erreichen des regulären Durchsatzes zurückzuführen ist.

Trotz einer heftigen Regensaison lag die Produktion im dritten Quartal wieder voll im Plan, und schaffte eine Leistung von schon wieder 942.274 Unzen Silber und 10.260 Unzen Gold. Im Gesamtjahr wurden trotz der achtwöchigen Betriebsstillegungen durch COVID-19 schon wieder rund 4,4 Millionen Unzen Silberäquivalent produziert!

Quelle: Endeavour Silver

Ein sehr zufriedener Bradford Cooke, CEO von Endeavour Silver, schaut erleichtert und deutlich optimistischer in die Zukunft!

„Nachdem wir ein schwieriges zweites Quartal mit einer Unterbrechung unseres Bergbaubetriebs für mehr als die Hälfte des Quartals aufgrund der COVID-19-Verordnung der Regierung überstanden hatten, konnte unser Betriebsteam im dritten Quartal 2020 zu unserem Produktionsplan zurückkehren. Unsere Minen sind nahezu voll ausgelastet, obwohl wir derzeit weniger Mitarbeiter vor Ort haben – ein Beweis für die positive Reaktion unseres Betriebsmanagements und unserer Mitarbeiter.“

Da fällt es auch nicht groß ins Gewicht, dass die konsolidierte Silberproduktion im dritten Quartal 2020 etwas geringer als jene im Vorjahresquartal 2019 ausgefallen ist, was auf niedrigere Silbergehalte bei den Minen ‚Bolañitos’ und ‚El Compás‘ sowie auf die Einstellung des Betriebs bei ‚El Cubo’ im November 2019 zurückzuführen ist. Denn dies wurde durch einen beträchtlichen Anstieg des silberhaltigen Erzes bei der Mine ‚Guanaceví’ wieder ausgeglichen. Die konsolidierte Goldproduktion ist aufgrund höherer Durchsätze sowie ergiebigeren goldhaltigen Erzes (+ 6%) von den Minen ‚Bolañitos’ und ‚Guanaceví‘ wieder ausgeglichen.

Quelle: Endeavour Silver

Verkauft wurden insgesamt 741.263 Unzen Silber und 8.998 Unzen Gold! Angehäuft wurden Bestände von 412.913 Unzen Silber und 1.963 Unzen Gold in Form von Barren sowie ein Bestand von 13.761 Unzen Silber und 1.032 Unzen Gold in Konzentratform!

Endeavour Silver - zurück zur alten Stärke!!!

Aufgrund der sich im Gesamtbetrieb deutlich verbesserten Lage konnte das Unternehmen sogar die jüngste Preiskorrektur bei den Edelmetallen „aussitzen“ und hielt sich in dieser Zeit mit Verkäufen zurück, um bei höheren Preisen mehr Edelmetalle losschlagen zu können!!! Das kommt dem Unternehmen jetzt im vierten Quartal 2020 mit der Erholung der Edelmetallpreise absolut zugute, so dass nun ein beträchtlicher Teil des Edelmetallbestands deutlich teurer verkauft werden kann.

Sehr erfreulich ist zudem, dass die Silber- und Goldgehalte bei ‚Guanaceví’ um einiges höher als im dritten Quartal 2019 ausfielen und sogar deutlich über dem Plan lagen. Konkret hat der Abbau der neuen, hochgradigeren Erzkörper ‚El Curso‘, ‚Milache‘ und ‚SCS‘ zu diesen deutlich höheren Erzgehalten geführt. Die Minenproduktion näherte sich im dritten Quartal 2020 dem Plan an, jedoch beeinträchtigten ein extrem feuchter August und September den Anlagendurchsatz in diesem Quartal. Die Mine fügte im dritten Quartal 2020 über 24.000 Tonnen Erz der Halde hinzu und mit dem Abklingen des Regens rechnet das Management damit, dass der Durchsatz die Anlagenkapazität von 1.200 Tonnen pro Tag wieder erreichen wird. Um auch in solchen Regenphasen mehr produzieren zu können, prüft man Alternativen, um die Auswirkungen der Regenfälle auf den zukünftigen Anlagendurchsatz zu verringern.

Auf ‚Bolañitos’ wird die Performance ebenfalls immer besser: der Durchsatz erreichte jüngst die Menge von 1.075 Tonnen pro Tag, während die Goldgehalte ganz dem eigenen Ziel entsprachen. Die Silbergehalte waren allerdings niedriger als im dritten Quartal 2019. Dennoch geht die Firmenleitung davon aus, dass die Produktion auf ‚San Miguel‘ im vierten Quartal weiter steigen wird, da die Minenerschließung abgeschlossen ist und die Gehalte wieder steigen sollten!

Eine beständige Leistung zeigte zudem die ‚El Compás’-Mine, wo der Durchsatz über dem Plan lag und mit rund 260 Tonnen pro Tag stabil blieb. Somit fällt es auch nicht groß ins Gewicht, dass die Gehalte etwas niedriger waren als im dritten Quartal 2019 und damit unter dem geplanten Gehalt. Diese Schwankung war auf eine Verwässerung und normale Fluktuationen im Erzkörper zurückzuführen.

Quelle: Endeavour Silver

https://www.rohstoff-tv.com/play/chartanalyse-von-silber-gold-und-edelmetallproduzenten/

Ein Video-Webcast zur Erörterung der Ergebnisse ist für Dienstag, den 13. Oktober 2020, 13 Uhr (EST), mit Chief Financial Officer Dan Dickson und Director of IR Galina Meleger geplant. Einen Tag später soll die Aufzeichnung auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com in der Rubrik Investor Relations, Events, Webcast verfügbar sein.

Unser Fazit:

Endeavour Silver hat sich in den Vergangenen Jahren als eines der flexibelsten Unternehmen im Rohstoffbereich gezeigt. Das herausragende Management reagierte auf alle auftretenden Herausforderungen prompt und passte das Unternehmen extrem schnell der jeweiligen Situation an! Nun, wo sich ein neuer Bullenmarkt etabliert hat, steht das Unternehmen besser dar denn je und sollte den Silberpreis um Längen ‚outperformen‘.

Zudem sollte man die Projekte in Chile im Auge behalten, die ein nochmaliger absoluter ‚Gamechanger‘ für das Unternehmen darstellen! Somit stimmen nicht nur die kurzfristigen Aussichten, sondern ebenso die langfristigen!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte



