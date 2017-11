Die Herausforderung unserer Tage

Ray Dalio, Bridgewater Associates, befasst sich in einem kürzlicherschienenen Artikel mit dem, was er die größte wirtschaftliche, sozialeund politische Herausforderung unserer Tage nennt. Sie hat sich unterder Decke von statistischen Mittelwerten entwickelt. Diese liefernaufgrund der extremen Spreizung der zugrunde liegenden Datenreihen keinerelevante Aussage mehr dazu, wie es um die Lebensbedingungen einesdurchschnittlichen US-Amerikaners bestellt ist. Dalio fokussiert dieUSA, seine Ausführungen sind jedoch auf die industrialisierten Länderinsgesamt übertragbar.Er stellt in der Vermögensverteilung die oberen 0,1% der Bevölkerung derGruppe der unteren 90% gegenüber. Seit den frühen 1980er Jahren hat sichder Anteil der reichsten Gruppe von 7% auf 22% verbessert, während derAnteil der unteren 90% von 36% auf 24% zurückgegangen ist. AndereZeiten, ähnliche Verläufe: In den 1920er Jahren stieg der Anteil derreichsten 0,1% von 15% auf 25%, während der Anteil der unteren 90% von23% auf 15% sank. Die ab 1930 einsetzende Umkehrbewegung hielt bis indie frühen 1980er Jahre an (siehe Chart!).Teilt man die gesamte Bevölkerung nach Einkommen, bzw. Vermögen imVerhältnis 60 zu 40 auf, so ergibt sich, dass die unteren 60% seit 1980so gut wie keine Steigerung ihres realen Einkommenssteigerung gesehenhaben. Ähnliches gilt auch für die Vermögensentwicklung. Bei den oberen40% hingegen hat es deutliche Zuwächse gegeben, insbesondere beimVermögen, und hier insbesondere seit 2009 (siehe Chart!). Hier schlägtsich die Geldflutpolitik der Zentralbanken nieder, die die Asset-Preiseinflationiert hat. Der durchschnittliche Haushalt der Top-40 verdientheute vier Mal mehr als der in den unteren 60%. 1980 hatte derdurchschnittliche Top-40-Haushalt ein sechsfach höheres Vermögen als derGegenpart. Aktuell liegt dieser Faktor bei zehn.Ein Blick auf die Entwicklung des Vermögensanteils der unteren 60% amGesamtvermögen zeigt, dass sich dieser seit 1980 nahezu halbiert hat.Auch hier schlägt sich die Zeit seit 2009 in einer beschleunigtenAbnahme nieder. Bei den oberen 40% verläuft die Entwicklungspiegelbildlich, ihr Anteil kommt aktuell auf etwa 88% (siehe Chart!).Es verwundert nicht weiter, dass sich der Anteil der US-Amerikaner, dieRegierung, Medien und Banken vertrauen, nahe 35-jähriger Tiefs bewegt(siehe Chart!).Neben der Ähnlichkeit des aktuellen Verlaufs der Vermögensverteilung zudemjenigen Ende der 1920er Jahre fällt eine weitere Parallele auf.Damals konnten radikale politische Strömungen Fuß fassen, was in den1930er Jahren zum Nazi-Regime in Deutschland und auch in anderen Ländernzu faschistischen Diktaturen führte. Seit einigen Jahren erleben wirebenfalls erstarkende nationalistische und im politischen Spektrum weitrechts angesiedelte politische Bewegungen. Zu denen ist auch eineRegierung Trump in den USA zu zählen.[Die bis hierhin gezeigten Charts sind dem Artikel "Our BiggestEconomic, Social, and Political Issue" entnommen]Weitere Informationen zur Verteilung von Einkommen und Vermögen findenSie u.a. in diesem Artikel: “Weitere Charts zur Verteilung von Einkommenund Vermögen“!Die Abnahme des Anteils einer Bevölkerungsgruppe am Gesamtvermögenbedeutet nicht zwingend auch einen absoluten Rückgang ihres Vermögens,nämlich dann nicht, wenn die gesamte Vermögensmasse so stark steigt,dass dies die Schrumpfung des Anteils mindestens kompensiert. So dürftesich das Vermögen der reichsten Bevölkerungsgruppe trotz ihres zwischendem Ende des zweiten Weltkriegs und den frühen 1980er Jahren von 10% auf7% sinkenden Anteils am gesamten Kuchen absolut vermehrt haben, weil indieser Zeit die Volkswirtschaften der industrialisierten Länder deutlichgewachsen sind.Nach 1980 begann die BIP-Wachstumsrate allmählich nachzulassen, stärkerdann seit der Jahrtausendwende und nochmals beschleunigt seit 2008.Damit wird der zu verteilende Kuchen zwar absolut noch größer, aber derZuwachs sinkt und damit wird der Kampf um dessen Verteilung härter. Auchdas erklärt von der Seite der „oberen Zehntausend“ her, dass politischeStrömungen Unterstützung bekommen, die in der Lage sind, die eklatanteUngleichverteilung zu „managen“. Dabei ist die Wahl der Mittelzweitrangig – sie reichen von Demagogie und Lüge über die Spaltung derBevölkerung bis hin zur offenen Unterdrückung.Auf der übergeordneten volkswirtschaftlichen Ebene, also weg von derUngleichmäßigkeit der Verteilung zwischen einzelnen Schichten innerhalbder Bevölkerung, geht es um die Verteilung des nationalen Einkommenszwischen Arbeit und Kapital. Diese war bis etwa 1970 für jedes Landrecht konstant. In den USA entfielen etwa zwei Drittel auf die Arbeitund ein Drittel auf das Kapital, in Großbritannien kam das Verhältnisauf drei Viertel zu einem Viertel.Und so entwickelten sich volkswirtschaftliche Theorien, die dieseKonstanz zum Glaubenssatz erhoben. Als Beispiel sei dieProduktionsfunktion von Cobb-Douglas genannt. Nach 1970 änderte sich dasaber, der Anteil der Arbeit ist seitdem in vielen, wenn nicht in allenindustrialisierten Ländern deutlich gesunken, wie der nachfolgende Chartzeigt (siehe Chart!).Es liegt die Annahme nahe, dass dabei das Ende des Bretton Woods Systemseine wichtige Rolle spielte. Das machte den Weg frei in Richtung freieWechselkurse und freien Kapitalverkehr und leitete so die Globalisierungheutiger Prägung ein. Dies hat dazu geführt, dass die Finanzindustrie anBedeutung gewonnen hat. Der Anteil ihrer Gewinne am BIP hat sich seit1969 um 176% verbessert, während der Anteil der Gewinne dernicht-Finanz-Unternehmen nur um 19% angestiegen ist. Einen besonderenSchub hat diese Entwicklung mit der finanziellen Deregulierung im Jahr1999 bekommen. Umgekehrt ist der Anteil der Löhne und Gehälter am BIP imgleichen Zeitraum von 50% auf 43% zurückgegangen (siehe Chart!).Hinsichtlich der Frage, wie sich die Verhältnisse weiter entwickeln, istvon großer Bedeutung, ob diejenigen recht haben, die davon ausgehen,dass die Verteilung des Nationaleinkommens zwischen den beidenProduktionsfaktoren langfristig konstant ist. Wenn dem so wäre, müssteletztlich auch das Verhältnis zwischen dem Vermögen, bzw. dem Kapitaleiner Volkswirtschaft und dem BIP langfristig konstant sein (siehehier!). Dieses liegt für die USA bei 3,75, in Europa bei wenigerkapitaleffizienten rund 4,7 – mit den entsprechenden Einheiten Kapitalkann eine Einheit „Output“ erzeugt werden.Aktuell liegt der entsprechende Wert für die USA jedoch bei etwa 5, wasauf deutlich verschlechterte Produktivität (Kapitaleffizienz) hindeutet(siehe hier!). Wenn es diese Rückkehr zum Mittelwert (USA bei 3,75)tatsächlich gibt, müsste entweder der private Wohlstand deutlichabnehmen oder das BIP über einen längeren Zeitraum deutlich langsamerwachsen. Mir erschiene unter dieser Annahme die zweite Variantewahrscheinlicher, was bedeutet, dass Finanz-Assets sich dann einelängere Zeit seitwärts bewegen würden (zur Frage langfristig sinkenderProduktivität und nachlassendem Wachstum siehe z.B. hier!).Die Frage ist, ob es diese Rückkehr der Verteilung desNationaleinkommens, bzw. des Vermögens zwischen den Produktionsfaktorenzu einem für jedes Land spezifischen langfristig konstanten Mittelwerttatsächlich gibt. Zur Erklärung hierfür wird z.B. auf positive undabnehmende Grenzerträge beim Einsatz von Kapital und Arbeit, auf dieSubstituierbarkeit der Produktionsfaktoren oder auch auf die Annahmeverwiesen, dass der technische Fortschritt Kapital und Arbeit ingleichem Maße vermehrt (einspart). Jeweilige rechtliche, soziale undhistorische Besonderheiten sollen dabei die nationalenNiveau-Unterschiede bestimmen. Eine Diskussion dieser Argumente sprengtden hier gesetzten Rahmen, aber mir erscheint die angenommene Rückkehrzu einem langfristigen Mittelwert (einer Art neo-klassischemGleichgewicht) nicht schlüssig. Aber selbst wenn man daran glaubt,ergäbe sich daraus bestenfalls eine langfristig seitwärts gerichteteEntwicklung des (extrem ungleichmäßig verteilten) Vermögens.Damit hängt die weitere Entwicklung in der Verteilung von Vermögen undEinkommen wesentlich mit der Frage der politischen, bzw.wirtschaftlichen Macht zusammen. Das gilt insbesondere vor demHintergrund, dass der Trend langfristig sinkender Wachstumsratenungebrochen ist und folglich der jedes Jahr neu zu verteilende Kuchenimmer kleiner wird. Historische Parallelen, insbesondere das Beispielder 1920er Jahre, verheißen dabei nichts Gutes und legen nahe, dass das„soziale Klima“ im Verteilungskampf immer rauer wird und demokratischeWerte und Institutionen (zumeist unter dem Vorwand der Terrorgefahr)weiter „geschleift“ werden. Was für die Gesellschaft insgesamt gilt,dürfte auch für den Verteilungskampf zwischen bestimmten Gruppen vonVermögensbesitzern gelten – er wird härter.Ein besonderes Risiko ergibt sich dabei aus der nach 2008 bis zumBersten weiter aufgepumpten Bond-Blase. Wenn diese platzt: Werden dieZentralbanken eine Rettung der in Schieflage geratenen Player an denFinanzmärkten und ganzen Staaten hinbekommen, resp. im gegebenen Rahmenpolitisch durchsetzen können, wie seinerzeit im Nachgang zu 2008 bei den„too big too fail“-Institutionen? Oder?Erwähnte Charts, weiterführende Verweise und Quellenangaben können hiereingesehen werden: http://www.timepatternanalysis.de/Blog/2017/11/12/16838/