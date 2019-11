Henkel bietet für Wella

Henkel bietet angeblich für die Kosmetikgeschäfte des US-Konzerns Coty. Unter anderem geht es um die deutsche Haarpflegemarke Wella, außerdem Clairol und die OPI Nagellacke. Das Geschäft wird mit etwa sieben Milliarden Dollar bewertet. Neben Henkel bieten vermutlich auch Colgate-Palmolive und bekannte Beteiligungsgesellschaften wie u.a. Blacksone oder KKR. Quelle: EUWAX

