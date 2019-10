Henkel: Die aktuelle Lage!

die Aktie des Konsumgüterherstellers Henkel befindet sich in einem wochenlangen Aufwärtstrend und aktuell in einer Abwärtskorrektur. Diese Abwärtskorrektur könnte zu einem Trendwechsel bei dem Titel führen. Zwar befinden sich die Papiere von Henkel derzeit direkt an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals und könnten nun wieder ansteigen und dem übergeordneten Aufwärtstrend folgen.

Allerdings hat die vorherige Abwärtsbewegung schon einige Dynamik entwickelt. Unter dem 10er-EMA (blaue Linie im Chart) ist eher mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Besonders vor dem Hintergrund der allgemeinen Schwäche der internationalen Aktienmärkte ist ein Durchbruch aus dem Trendkanal nach unten zu erwarten. Vorher wäre zwar noch eine Aufwärtsbewegung möglich, die aber nur kurzfristig stattfinden sollte.

Mit in der Folge weiter nachgebenden Kursen. Die Aktien von Henkel werden immer mehr durch die sich abkühlende Weltwirtschaft und die sinkende weltweite Industrieproduktion unter Druck gesetzt. Besonders die Abkühlung in China dürfte dabei belasten. Analysten rechnen im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie (bereinigt) von 5,48 Euro für das laufende Jahr 2019, nach einem Gewinn je Aktie (bereinigt) von 6,01 Euro im Vorjahr 2018.

Die Ebit-Margin dürfte den Analystenprognosen zufolge von 17,6% im Vorjahr 2018 auf 16,2% für das laufende Jahr nachgeben. Das Unternehmen dürfte also mit deutlichem Gegenwind zu kämpfen haben. Die Aktien von Henkel sind angeschlagen. Zwar notieren die Papiere noch in dem steigenden Trendkanal. Es wird jedoch schwierig, dass dieser gehalten werden kann.

Short-Chance!

Sollten die globalen Aktienmärkte wie vermutet weiter abgeben und sich die weltweite Konjunktur weiterhin abkühlen, dürften die Henkel-Papiere vor einer neuen Abwärtswelle stehen. Einen weiteren Hinweis auf erneut fallende Kurse gibt das noch offene Gap bei 88,36 Euro, welches vor einer möglichen neuen Aufwärtsbewegung wieder geschlossen werden sollte. Wird das Gap aber wie vermutet geschlos-sen, bricht die Aktie aber aus dem Trendkanal nach unten aus. Es bietet sich eine Short-Position im Bereich von 90,50/91,00 Euro an.

Strategie

Aufbauend auf diese Strategie, wurde mittels des innovativen Tools Match My Trade der Société Générale nach den Top 2 Produkten aus Optionsscheinen, Turbos und exotischen Optionsscheinen mit dem besten Chance-Risiko-Verhältnis gesucht. Folgende Produkte wurden für diesen Trade vorgeschlagen:

Aufgrund des eingegebenen Zieldatums Anfang November und einem Zeitkorridor von +/- 5 Tagen, bringt ein Staylow-Optionsschein (WKN: SR4K2Q) nach den heutigen Erkenntnissen die größtmögliche Rendite. Aktuell notiert der Optionsschein, welcher ein oberes KO-Level bei 98,00 Euro hat, bei 4,42 Euro (Brief) // 4,52 Euro (Geld). Angenommen Henkel notiert im erwarteten Zeitraum bei 86,00 Euro, so sollte der Staylow-Optionsschein auf 7,05 Euro (Brief) // 7,15 Euro (Geld) ansteigen.

