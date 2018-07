Nach einem größeren Rücksetzer scheint die im DAX notierte Aktie von Henkel wieder in der Spur. Mit einem Discount Call Optionsschein auf die Aktie von Henkel können risikofreudige Anleger eine durchaus starke Seitwärtsrendite erzielen.

Henkel aus Düsseldorf wurde bereits im Jahr 1876 gegründet und ist demnach ein echtes Traditionsunternehmen. Heutzutage beschäftigt Henkel weltweit mehr als 53.000 Mitarbeiter - fast 85 Prozent arbeiten außerhalb von Deutschland, was den hohen Internationalisierungsgrad des Unternehmens unterstreicht. Schwarzkopf, Fa, Theramed, Pril und natürlich Persil - dies alles sind bekannte Marken aus dem Hause Henkel. Mit Standorten auf allen Kontinenten verfügt der Konzern aus Düsseldorf über eine hohe Präsenz sowohl in reifen als auch in aufstrebenden Märkten. Was viele aber womöglich gar nicht wissen: Henkel ist auch einer der führenden Anbieter für Klebstoffe, Dichtstoffe und Funktionsbeschichtungen. 2017 beispielsweise steuerte dieser für Henkel durchaus wichtige Geschäftsbereich nicht weniger als 47 Prozent zum Gesamtumsatz bei.

E-Mobilität im Fokus

In diesem Zusammenhang treibt Henkel beispielsweise auch Zukunftstechnologien für E-Mobilität voran. "Neben Flächendichtungen, Wärmeleitmaterialien, Klebstoffen und Imprägnierharzen für die Batteriepacks der nächsten Generation bietet Henkel auch bestehende und neue Produkte und Technologien für Elektroantriebsmodule, die Elektromotor, Leistungselektronik und Getriebe zu einer kompakten E-Achse kombinieren", teilte Henkel vor wenigen Tagen mit. Kurz noch zum Chart. Wie eingangs erwähnt, ist die Aktie von Henkel aktuell wieder in der Spur - seit Ende April befindet sich das Papier wieder im Aufwärtstrend, welcher gegenwärtig bei etwa 107 Euro verläuft. Das aktuelle Monatstief liegt bei 106,45 Euro.

Strategie

Mit einem Discount Call Optionsschein auf Henkel (WKN ST23Q2) können risikofreudige Anleger eine maximale Rendite von 59 Prozent oder 144 Prozent p.a. erzielen, wenn die Henkel-Aktie am 21. Dezember 2018 auf oder über dem Cap von 110,00 Euro notiert. Dann nämlich kommt es zur maximalen Auszahlung von 5,00 Euro pro Schein. Notiert die Henkel-Aktie am 21. Dezember dieses Jahres indessen auf oder unter 105,00 Euro, verfällt der Schein wertlos. Dies gilt es, unbedingt zu beachten. Der Break Even, sprich die Gewinnschwelle, liegt aktuell bei 108,15 Euro. Sollte die Aktie von Henkel das aktuelle Jahrestief bei 106,45 Euro unterschreiten, würde sich das Chartbild verschlechtern, so dass dann ein vorzeitiger Ausstieg erwogen werden sollte.

Henkel (in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Aufwärtstrend: 107,33 Euro

Discount Call auf Henkel (Stand: 24.07.2018, 10.20 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: ST23Q2

Typ: Discount-Call akt. Kurs: 3,14/3,15 Euro

Emittent: Société Générale Basispreis: 105,00 Euro

Basiswert: Henkel Cap: 110,00 Euro

akt. Kurs Basiswert: 108,35 Euro Laufzeit: 21.12.2018

Kursziel: 5,00 Euro





Kurschance: + 59,2% (144% p.a.) Quelle: Börse Frankfurt





